Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? Ecco cosa è successo dietro le quinte

Cosa c’è tra Annalisa e Federico Rossi? Semplice che il gossip si occupi di loro ma che possano essere fidanzati salta fuori anche dalla rivista Diva e Donna. Non solo insieme sul palco, c’è chi racconta della complicità che si respira dietro ad ogni palco quando ci sono Annalisa e Federico Rossi. Tutto vero? Cosa hanno visto i testimoni di questo presunto nuovo amore? Abbracci, sguardi, sorrisi ma forse niente altro. Hanno lavorato a stretto contatto per diventare la coppia artistica che fa cantare e ballare dall’estate. Movimento Lento è stato uno dei tormentoni ma li abbiamo visti insieme anche al festival di Sanremo. Tutto in perfetta sintonia ma c’è altro tra i due artisti? Federico Rossi ha da poco terminato la sua storia d’amore con la bellissima Paola Di Benedetto, un legame che si è spezzato con non poca sofferenza. Anche Annalisa Scarrone ormai da un bel po’ di tempo aveva chiuso la sua relazione con Davide Simonetta, poi si era diffusa la voce che avesse un altro compagno ma non ha mai detto niente su lui, né confermato.

Annalisa Scarrone e Federico Rossi solo colleghi o innamorati?

Più che una realtà l’amore tra Annalisa e Federico Rossi sembra sia un desiderio di chi vede in questa coppia il romanticismo moderno. Solo indiscrezioni al momento ma c’è chi ha riferito a Diva e Donna che dietro le quinte dei Seat Music Award si Verona la complicità, gli sguardi, gli abbracci tra loro due erano diversi, c’era qualcosa in più.

La complicità artistica scambiata con altro? Sono una coppia consolidata sul palco ma chissà se proseguiranno ancora insieme. Il gossip resta in attesa di saperne di più ma di certo Annalisa e Federico non diranno nulla al riguardo; difficile che ci siano delle smentite, a meno che non ci sia qualcuno geloso.