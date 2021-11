Arisa esagera con la foto del buongiorno? Per molti era da evitare

Arisa è sempre in continua trasformazione in tutto, una vera artista ma la foto del buongiorno di oggi non è piaciuta a tutti. Sui social lo scatto pubblicato poche ore fa da Arisa, parrucca bionda come vista già sabato scorso a Ballando con le Stelle e il seno scoperto ma poi coperto perché va bene osare ma c’è un limite. Ed è questo osare di Arisa che ogni tanto blocca una parte del pubblico ma non i suoi veri fan. La realtà è che oggi esce il video di Altalene, il suo ultimo singolo. Con quella foto lancia solo il suo nuovo brano o Arisa vuole dirci altro? A pochi mesi di distanza dal successo di Psyco, che è già una canzone molto particolare, arriva Altalene con un testo tutto da scoprire. La cantante lucana non canta più Sincerità e non solo canzoni d’amore struggente.

Arisa lancia Altalene ma la foto col seno scoperto non piace a tutti

Nel suo nuovo progetto ha incluso anche Vito Coppola, il maestro di ballo che la sta portando ad un altro successo nel programma di Milly Carlucci. Vito è nel video ufficiale di Altalene. Un pezzo scandito da un beat oscuro berlinese con una architettura elettro pop che si alterna, proprio come un’altalena, al beat minimal.

Se non avete ascoltato il brano fatelo scoprendo le parole e il significato, forse la foto di oggi di Arisa potrebbe non essere a caso. Con Altalene Arisa racconta tutte le contraddizioni di una relazione adulterina. “Mi sento bene con te, tu con me, dai prendimi. Sai dire sì sulle altalene. Non mi basti mai, perché io so cosa mi fai” sono alcuni dei versi. Intanto sui social c’è chi risponde alla foto di Arisa “minacciando” di non seguirla più per mancanza di stima, chi le spiega che non ha bisogno di mostrare il corpo perché bastano voce e talento e chi la riempie di complimenti.

