Mara Venier bellissima con l’abito Biagiotti per girare un video con Shel Shapiro

Mara Venier è sempre indaffarata tra lavoro, famiglia e amici ed è per un carissimo amico che ieri ha girato un video. Mara Venier ha detto sì a Shel Shapiro, al video per la sua nuova canzone. Una giornata lunghissima, stancante ma anche bellissima. Anche la conduttrice era bellissima nel suo abito bianco, un vestito di Laura Biagiotti. Uno stile che ricorda un po’ quello di Romina Power, un’eleganza che ci rende ancora più curiosi di vedere il video realizzato ieri. La Venier definisce meraviglioso il brano di Shel Shapiro “La leggenda dell’amore eterno” e pubblica le foto del backstage, le immagini dei preparativi, i selfie, trucco e capelli, poi paziente attende che il suo amico sia pronto.

Shel Shapiro ringrazia Mara Venier, il suo grande amore

“Eccoci sul set del video di “La leggenda dell’Amore Eterno”, il mio nuovo singolo. Credo che sia una delle canzoni più belle che io abbia mai scritto. Spero che anche voi la troverete bella quanto me – scrive Shel – Grazie al mio grande amore Mara Venier e a tutto il team per questa fantastica giornata! Lunga e stancante ma bellissima…”. Non ci resta che attendere per vedere il video girato ieri e ascoltare questa nuova canzone.

Di video Mara Venier ne ha girati anche altri, subito dopo la caduta, appena si è ripresa del tutto, non ha perso tempo e ha dedicato il suo tempo allo spot per Telethon. La serata andrà in onda il 12 dicembre alle 21:30 su Rai 1. Il 12 dicembre è la stessa data che Shel Shapiro dice a tutti di non dimenticare. Sarà nella stessa occasione che vedremo il video?

Intanto, la conduttrice di Domenica In promette di rallentare un po’, di evitare di correre sempre. Ha confidato che corre da tutta la vita, per questo cade. Sente sulle spalle tutta la responsabilità del suo lavoro, soprattutto per Domenica In.

