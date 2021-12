I Jalisse per la 24esima volta esclusi da Sanremo chiedono il motivo

Possibile che anche questa volta i Jalisse siano stati esclusi dal festival di Sanremo? Ancora una volta per il 24esimo anno consecutivo Fabio e Alessandra non potranno salire sul palco dell’Ariston. Nel fine settimana Amadeus ha annunciato in anticipo i nomi dei cantanti che saranno in gara a Sanremo 2022 ed è stata l’ennesima delusione per il duo che con “Fiumi di parole” ha vinto ben 25 anni fa. E’ a Fanpage che i Jalisse raccontano la loro perplessità; non riescono a spiegarsi il perché dell’ennesima esclusione, il perché non vengano nemmeno considerati. Per loro non c’è una risposta, nessuno spiega il motivo del 24esimo no. Non ce l’hanno con Amadeus perché sono tanti i direttori e i conduttori che si sono avvicendati nell’organizzare e scegliere ma loro restano sempre sulla porta.

Perché i Jalisse non partecipano più al festival di Sanremo

Non hanno torto, in genere è l’esatto contrario, in genere il vincitore del festival dovrebbe partecipare all’edizione successiva o a quelle a seguire. Ogni anno i Jalisse propongono una nuova canzone e ogni anno non sono in quella lista dei Big. Un brano all’anno, dal 1998 a oggi e Fabio spiega che sono brani diversi tra loro, perché con il passare del tempo si cambia pelle, cambia tutto. “Abbiamo rappresentato la canzone italiana all’ Eurovision Song Contest, dove siamo arrivati quarti e allora cos’è quella cosa che blocca i Jalisse al Festival di Sanremo? Ventiquattro pezzi diversi abbiamo presentato: sò tutti brutti?”. Potrebbe essere anche questa la risposta ma in tanti anni non ne hanno mai ricevuta una.

Fiume di parole torna spesso al festival, si parla spesso di loro, che però non sono scomparsi, attendono un sì: “Noi vorremmo solo una risposta, perché ogni anno c’è il tormentone “dove sono i Jalisse? dove sono i Jalisse?”, noi siamo sempre stati qua, non siamo spariti”.

