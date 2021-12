Gianni Morandi era vicino alla depressione poi l’annuncio di Amadeus

Non c’è più posto per la depressione nella vita di Gianni Morandi, Jovanotti è stato il primo a tendergli una mano a tirarlo fuori, poi è arrivato anche Amadeus. Gianni Morandi ai microfoni di Oggi è un altro giorno ricorda con poche parole il brutto periodo che ha attraversato e ricorda il giorno in cui Jovanotti gli ha dato “L’allegria” e sempre lui gli ha dato la voglia di tentare ancora una volta con il festival di Sanremo. Tutto questo fa dimenticare al cantante di Monghidoro il periodo del covid e l’incidente, situazioni che l’avevano portato vicinissimo alla depressione. Racconta anche questo Gianni Morandi, inutile nasconderlo. La mano non ha ancora ripreso la sua funzionalità, l’artista ha sempre il tutore che lo aiuta. Se fosse rimasto in casa nel silenzio la depressione avrebbe vinto.

Gianni Morandi torna a Sanremo con un altro brano di Jovanotti

“La canzone che scrisse Jovanotti mi ha dato una spinta per ripartire perché ci sono stati molti mesi di covid ma anche l’incidente ed ero un po’ depresso” racconta Gianni confidando che poi è arrivata un’altra canzone, sempre di Jovanotti. Era un’altra canzone che doveva uscire ma poi Lorenzo gli ha detto di mandarla ad Amadeus per Sanremo. Gianni l’ha fatto ma non ha avuto alcuna notizia: “Poi un giorno Amadeus ha annunciato che ci aveva invitato e quindi lo ringrazio”, la sua canzone aveva superato l’ascolto.

“Apri tutte le porte” è il titolo del brano scritto da Jovanotti con cui Morandi parteciperà al festival.

Torna sul palco dell’Ariston dopo la vittoria con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri di “Si può dare di più” ma al festival ha partecipato anche con “Vado a lavorare” e “La mia nemica amatissima” rispettivamente nel 1972 e nel 1983. Nel 1995 invece era in coppia con Barbara Cola per il brano “In amore”. Nel 2000 altra partecipazione con “Innamorato” scritta per lui da Eros Ramazzotti. Lo ricordate nel 2011 conduttore? In quell’anno vinse Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”.

