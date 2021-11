Gianni Morandi e Anna Dan hanno festeggiato l’anniversario ricordando il giorno del matrimonio

Gianni Morandi e Anna Dan hanno appena festeggiato l’anniversario di matrimonio e ogni anno sui social non mancano gli auguri ma soprattutto le dichiarazioni d’amore. Nozze celebrate nel 2004 e Morandi ieri ha rinnovato il suo amore per la moglie: “Ti sposerei altre 100 volte. Ti amo, Anna!” e questa volta la foto pubblicata non l’ha scattata Anna. E’ una foto bellissima del giorno del loro matrimonio. La coppia sorride con la torta in primo piano, una torta semplice come il loro amore, con la decorazione di frutta e i due sposini, al centro, una scelta classica. Sono passati 17 anni da quel giorno, dalle nozze celebrate a Monghidoro, il noto paese di origine del cantante. I fan sono abituati alle dichiarazioni di Gianni Morandi alla sua Anna ma questo è di certo un anniversario speciale, una ricorrenza che arriva dopo un anno complicato.

Francesca Barra fa gli auguri a Morandi e Anna Dan

“Vi adoro” scrive Francesca Barra ma sono tantissimi i vip che hanno fatto gli auguri alla coppia, che ammirano Gianni e Anna per l’amore che esprimono, per la semplicità con cui si mostrano, per come hanno saputo affrontare anche l’ultima sfida della vita. L’incidente di Gianni Morandi, la forza che ha avuto Anna nel soccorrerlo e nel dargli tutto il supporto necessario. Non è stato semplice per lui il ricovero e ancora oggi proseguire con la riabilitazione perché la mano non gli permette ancora di suonare la chitarra.

Anna Dan adora invece ricordare il giorno del loro primo incontro, 27 anni fa. Anna è dirigente di una società informativa, 12 anni più giovane di Gianni Morandi. Hanno un figlio, Pietro nato nel 1997, che da solo sta camminando nel mondo della musica, è un rapper.

Tutti ricordano la bellissima storia d’amore tra Gianni Morandi e Laura Efrikian, il loro matrimonio, la famiglia che hanno costruito insieme, oggi sono una bellissima famiglia allargata

