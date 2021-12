Sanremo Giovani 2021: vince Yuman ma al Festival ne vanno tre, ecco chi sono e i titoli dei brani in gara

È stata certamente una serata piuttosto atipica quella dedicata a Sanremo Giovani 2021: la fase finale del celebre concorso canoro Rai che in questa edizione ha deciso di mette in palio non uno, non due ma addirittura tre ingressi diretti fra i big del Festival di Sanremo 2021. Una decisione insolita, ufficializzata sole ventiquattr’ore fa e che sicuramente farà discutere nei prossimi giorni. Così facendo i già previsti 22 big in gara diventeranno a tutti gli effetti 25.

Dicevamo che la serata dedicata ai Giovani è stata atipica in quanto agli otto finalisti del concorso è stato dedicato davvero poco tempo: giusto il tempo di visionare un loro brevissimo finalmente di introduzione e ascoltare il loro brano già edito. Tutto il resto della serata (dalle 21:40 e fino ad oltre la mezzanotte), Amadeus se l’è preso per presentare tutte e ventidue i Big in gara a Sanremo 2022 con tanto di filmati divertenti, video dediche vip, rassegne social e l’annuncio ufficiale dei titoli dei brani che porteranno in gara il prossimo febbraio al Teatro Ariston.

Sanremo Giovani 2021: vince Yuman ma al Festival ne vanno tre

Per stessa ammissione di Amadeus, il conduttore ha deciso di fare di testa sua ancora una volta optando per annunciare solo il primo, secondo e terzo classificato di questo mini torneo di Sanremo Giovani 2021. E tutti gli altri “al quarto posto a pari merito” spiega il padrone di casa. Vincitore assoluto di Sanremo Giovani 2021 è stato Yuman, al secondo posto abbiamo trovato Tananai mentre la medaglia di bronzo è andata a Matteo Romano.

Sanremo Giovani 2021: i titoli dei brani dei Big

Nel rigoroso ordine di apparizione, questi sono i titoli dei brani in gara al Festival di Sanremo 2022 annunciati sul palco di Sanremo Giovani 2021: Emma –“Ogni volta è così”; Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”; Sangiovanni – “Farfalle”; Iva Zanicchi – “Voglio amarti”; Achille Lauro – “Domenica”; Aka7even – “Perfetta così”; Michele Bravi – “Inverno dei fiori”; Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”; Ana Mena – “Duecentomila ore”; Elisa – “O forse sei tu”; Rkomi – “Insuperabile”; Ditonellapiaga ft Rettore – “Chimica”; Mahmood e Blanco – “Brividi”; Giusy Ferreri – “Miele”; Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”; Fabrizio Moro – “Sei tu”; Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”; Irama – “Ovunque sarai” ; La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”; Noemi – “Ti amo non lo so dire”; Dargen D’Amico – “Dove si balla”; Le Vibrazioni – “Tantissimo” . E questi si aggiungono i brani dei tre vincitori di Sanremo Giovani 2021, ovvero:Yuman – “Ora e qui”; Tananai – “Sesso occasionale”; Matteo Romano – “Virale”.

