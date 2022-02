Big a Sanremo 2022 diamo i voti alle canzoni: le pagelle della prima serata

E’ tempo di pagelle, di voti. Non di palette che si alzano e si abbassano ma di parole che restano indelebili sul web o forse chissà, si perderanno per sempre nell’etere! La prima serata di Sanremo 2022 è andata e grazie ad Amadeus e a chi ci ha protetto, è anche finita in un orario decente. Vedendo la scaletta ieri, pensavamo che ci fosse stato un errore: impensabile finire all’una e dieci. E invece è miracolosamente accaduto, per cui prima di tutto, ringraziamo chi ci ha fatto questo regalo. Abbiamo potuto ascoltare le esibizioni di tutti i cantanti che sono tornati a casa sulla carrozza di Cenerentola, incredibile che a mezzanotte, fossero tutti già pronti per mettere il pigiama. Favoloso. Anche per questo oggi saremo più buoni, o ci proveremo!

Dopo aver dato i voti nelle nostre pagelle ai momenti top e flop della prima serata di Sanremo 2022 passiamo ai voti alle canzoni e alle esibizioni dei primi dodici Big arrivati sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022 prima serata i voti alle canzoni: le pagelle dei BIG in gara

Da Achille Lauro ci si aspetta di tutto, per cui non stupisce la scelta di essere in qualche modo “blasfemo” sapeva che si sarebbe attirato un certo tipo di critiche. Il problema è che Domenica non è un brano che ti fa dire wow, va bene gli perdoniamo tutto, ma sembra essere qualcosa di già sentito. Nulla di nuovo sotto il sole, a parte gli addominali del cantante. Ci aspettavamo sicuramente di più. VOTO 6

Yuman ha forse un brano too much per la sua età, da un giovane ti aspetti davvero qualcosa di molto diverso. Qualche imprecisione, tanta emozione. Il brano non è facile. VOTO 6-

Noemi ci riprova con una canzone che ha un testo splendido ma potrebbe risultare troppo difficile e “digeribile” per il palco dell’Ariston. E’ una canzone che merita di essere riascoltata. Se lo scorso anno era persino tra le favorite con Glicine, per Sanremo 2022 la scalata alla top 5 sembra essere più complicata. VOTO 7

La Rappresentate di Lista osannati dalla stampa prima di salire sul palco, sembra dovessero far crollare l’Ariston. La canzone non è male. Ciao Ciao farà sicuramente molto strada. Difficile pensare che possa vincere anche se, mai dire mai. Diventerà certamente uno dei brani più ascoltati in radio e in fondo, questo è quello che conta VOTO 7

Rivedere Michele Bravi sul palco dell’Ariston è stato emozionante. Speriamo che con Inverno dei fiori non si faccia lo stesso errore del Diario degli errori, uno dei brani maggiormente sottovalutati della storia del Festival. La canzone parla di Michele, della sua storia. Va riascoltata, capita. Bellissima. Michele Bravi non è per tutti. VOTO 8,5

Massimo Ranieri con la sua Lettera di là dal mare si piazza al quinto posto della classifica dopo la prima serata. Onestamente, forse un po’ esagerato. Tanta emozione, tante imprecisioni. Sicuramente un brano difficile e profondo per il testo ma in una sola parola ANACRONISTICO. Voto 6-

Mahmood e Blanco sono di un altro pianeta. Potresti guardarli due ore tra linguacce, abbracci, baci. La loro canzone Brividi ha un titolo che è perfetto: è quello che si prova ascoltando il brano. Solo brividi. Sono un incastro perfetto, una coppia a quanto pare, nata per caso per questo Sanremo 2022. Canzone bellissima, difficile ma con i due, ancora una volta in stato di grazia. VOTO 9

Ana Mena tra un matrimonio alla Sonrisa e il mio grosso grasso matrimonio Gipsy. Più che sul palco di Sanremo, poteva essere perfetta per la sigla di un programma di Real Time. La sua canzone potrebbe far ballare chi ama il genere. Rocco Hunt ci ha abituato sicuramente a cose migliori. Speriamo meglio in una seconda esibizione, ieri era emozionatissima. VOTO 5,5

Rkomi era uno dei più attesi sul palco, dopo i grandi successi del 2021. La canzone non sembra particolarmente incisiva, un po’ come quella maschera di zorro tolta sulle scale dell’Ariston. Per il momento è un 6,5 poi si vedrà.

Dargen d’Amico ha riportato a Sanremo l’anima della vecchietta che balla sul palco. Peccato non poter realmente scatenarsi su questo brano. Se le canzoni in gara fossero state solo le prime dodici ascoltate, il podio non glielo avrebbe tolto nessuno. Ma c’è ancora tanto altro da sentire e ossi duri da battere. VOTO 7,5

