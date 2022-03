Levante a 41 giorni dal parto con pancia, occhiaie e chili in più ma è felice

Levante è diventata mamma per la prima volta il 13 febbraio, è nata la sua Alma Futura, la bimba che la lega per sempre al suo compagno, all’uomo che ama. Levante è felice, si stupisce di come sia possibile, di quanto tutto il resto svanisca davanti a tanta gioia. La cantane pubblica due scatti, uno con il suo compagno, Pietro Palumbo, che spinge la carrozzina, una passeggiata accompagnati dai primi raggi di sole, poi la foto da sola, prima di uscire di casa con il suo outfit sempre particolare, trucco occhiali da sole e rossetto rosso. Ma Levante fa notare la pancia, i chili in più e il resto.

Levante mamma sorpresa dalla sua felicità

Non è solo la sua felicità, sono le stesse emozioni che condivide ogni giorno con il suo compagno ed entrambi sono sorpresi. “Pancia, dieci chili in più, acciacchi vari, sonno a fasi alterne, occhiaie, rughe certamente, nervi deboli se il pianto persiste…” Levante si racconta, è sempre bellissima ma è così che si vede, quei chili in più li nota, ci sono, la pancia anche ed è ovviamente stanca ma si chiede come è possibile che sono felici, così tanto felici.

“Ma come cavolo è possibile che siamo felici? Siamo felici. E va bene sì, quella cosa del farci caso blah blah blah”.

Durante la gravidanza ha raccontato che ha scoperto di essere incinta quando aveva già superato il terzo mese; altra sorpresa perché pensava che sarebbe stato invalidante e invece aveva continuato a saltare su e giù dal palco. “Ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese. Avevo paura fosse invalidante, invece ho saltato su e giù dal palco fino a quale mese fa. Se fosse stato diverso mi sarei buttata giù probabilmente, l’avrei vissuta male”. Ha 34 anni e dopo essere diventata una bambina addolorata in seguito alla morte del padre oggi è felice, può dirlo a tutti, è felice.