Levante col pancino alla serata per Bulgari, torna a casa e mangia toast

Bellissima Levante col pancino fasciata in un abito nero che mette in risalto la sua dolce attesa. La cantante è al quinto mese di gravidanza, in gran forma, al settimo cielo. Felice di avere partecipato all’evento milanese in Piazza Duomo per Bulgari oggi ha mostrato il suo outfit ma anche cosa ha fatto dopo la serata. Levante ringrazia Dolce e Gabbana per l’abito, ringrazia l’hair stlylist e la sua agenzia ma il vero grazie di cuore è per il suo toast. Quando alle 22 è tornata a casa dopo l’evento aveva fame perché alla serata non ha assaggiato nulla, erano tutte cruditè, non adatte a una donna incinta. Così eccola in cucina mentre scalda la padella piccola e prepara il toast farcito con salumi e formaggi.

Levante incinta, una dea che diventa madre, tantissimi i complimenti dei fan

I fan non smettono di farle i complimenti, incinta Levante è ancora più bella e poi le foto scattate a Milano, con il Duomo alle spalle illuminato a giorno, un vero spettacolo. I capelli raccolti ricordano la moda anni ’20, il trucco è perfetto e l’abito nero mette in risalto le sue curve morbide. Borchie e stringe, un gioco di trasparenze che lascia intravedere anche l’intimo nero ma Levante è davvero pazzesca negli scatti che fanno il pieno di like.

La cantante siciliana sta vivendo un periodo meraviglioso, ha atteso un po’ prima di annunciare la sua prima vacanza ma adesso può condividere ciò che vuole coni fan. L’ex fidanzata di Diodato da circa due anni è la compagna di Pietro Palumbo ma di lui non parla volentieri, difficile beccarli insieme, forse sarà più semplice dopo la nascita del bambino. Alle spalle Levante ha già un matrimonio fallito, un divorzio, con Simone Cogo, un matrimonio durato solo due anni, finito nel 2017.