Achille Lauro segue una dieta ferrea: “Tutto pesato e stabilito”

Tralasciando le sue provocazioni quando parla di Gesù passiamo all’argomento più leggero che anticipa l’intervista di Achille Lauro su Grazia, la sua dieta. Farà sorridere molti nel pensare che Achille Lauro segua una dieta ferrea, evidentemente lui non è come molti lo immaginano. Nessuna trasgressione e a tavola si mangia sano, tutto pesato e stabilito, senza sgarri. Lo racconta in una lunga intervista al settimanale che gli dedica la copertina. La rivelazione è che Achille Lauro è diverso da come molti se lo immaginano, lui confessa che niente è lasciato al caso, qualcuno avrà bisogno di ricredersi. L’intera giornata di Achille Lauro prevede una dieta che segue una tabella rigorosa.

Dal primo all’ultimo boccone Achille Lauro pesa tutto

“Seguo una dieta dove tutto, dal primo all’ultimo boccone della giornata, è rigorosamente pesato e stabilito” quindi niente sgarri, mangia sano, sempre, ogni giorno. Non sarebbe certo lo sgarro la trasgressione ma la sua giornata inizia con un corso di filosofia, subito dopo un corso di inglese, poi canto e allenamento. Ovviamente c’è anche il lavoro in ufficio e il momento in cui crea, suona scrive. Grandi trasgressioni…

“Dalle nove alle dieci seguo un corso di Filosofia, dalle dieci alle undici Inglese, poi Canto e poi mi alleno. Vado in ufficio, torno a casa e finalmente a quel punto posso mettermi a creare, a scrivere, suonare. Di tutta la macchina che inevitabilmente si è mossa negli ultimi anni, comporre rimane il momento che preferisco, l’unico in cui sento di potermi abbandonare. Perché per il resto sono un robot, pure chi mi conosce bene non riesce ancora a crederci, mi do delle tabelle di marcia che seguo senza mai, mai sgarrare: dal primo gennaio fino al 10 giugno vivrai così, non-stop, mi dico, poi dal 10 giugno per una settimana prendi fiato e poi ricominci”. Solo una settima di stop, per poi ricominciare. Ovviamente nell’intervista su Grazia c’è molto di più.