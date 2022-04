Laura Pausini si sposa ma cerca una data per il matrimonio

Laura Pausini e Paolo Carta avevano già una data per il loro matrimonio ma anche loro hanno dovuto rimandare tutto a causa del Covid. Il profumo di fiori d’arancio torna di nuovo ma Laura Pausini cerca una data; si sposa ma non sa quando. La cantante e il suo compagno, il papà di sua figlia Paola, stanno insieme dal 2005, a Vanity Fair è lei a rivelare che si sposa ma che devono trovare la data, una nuova data. “Avevamo deciso si farlo lo scorso anno ma con il Covid…” la Pausini non smette di sognare, la loro è una famiglia allargata anche se dietro c’è anche la sofferenza di tutti gli addii.

Laura Pausini e il suo primo film Piacere di conoscerti

Ha scelto Vanity Fair per raccontarsi e per ribadire che la realizzazione personale non passa dal successo. Dal 7 febbraio su Prime Video la pellicola in cui rivela che il suo sogno non era quello di diventare famosa: “Desideravo fare pianobar in quanto femmina, perché all’epoca in Romagna si esibivano solo gli uomini. E invece oggi pare che gli unici obiettivi contemplati siano soldi e fama. È la motivazione la chiave. Io ero motivata a cantare Destinazione paradiso a San Siro come nei locali a Faenza”.

Il matrimonio rimandato ci sarà il prima possibile, quando Laura e Paolo troveranno la data giusta liberi da impegni. Sarà un giorno importante anche per la loro piccola Paola. Di sua figlia la Pausini rivela una frase che l’aveva preoccupata: “Dopo il Golden Globe, con l’Italia in ginocchio per il Covid, mia figlia mi ha detto che non era brava come me. La paura di essere troppo ingombrante per lei è esplosa. Ho sperato davvero di non vincere l’Oscar e quando è successo ho gioito, mentre Diane Warren, l’autrice di Io sì (Seen), seduta al tavolo lì con me, si è arrabbiata, non capiva. Era l’unico modo per poter insegnare a Paola il fallimento”.