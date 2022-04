Jovanotti e Gianni Morandi di nuovo insieme a Cortona per un altro brano di successo

E’ con l’allegria di due bambini che Gianni Morandi e Jovanotti hanno trascorso oggi una giornata insieme, a Cortona, in studio per la prima prova del nuovo brano. Jovanotti regala a Gianni Morandi un’altra canzone, la terza dopo L’Allegria ma soprattutto Apri tutte le porte. Lorenzo Cherubini non ha dubbi, questo pezzo, che spera di poter lanciare in estate, è ancora più bello. Ha appena finito di scriverlo e subito ha invitato Morandi ma ancora una volta è dispiaciuto di dovergli regalare un gran pezzo di successo. Ride, scherza ovviamente, è contento di proseguire la collaborazione con Morandi. E’ stato Jovanotti a tendergli la mano dopo l’incidente, a scacciare via l’ombra della depressione. Al festival di Sanremo insieme hanno fatto impazzire tutti.

La nuova canzone di Gianni Morandi firmata ancora una volta da Jovanotti

La giornata a Cortona è terminata, Gianni non vede l’ora di tornare per provare ancora, il pezzo è bellissimo.“Stiamo preparando una canzone per l’estate ancora più bella, l’ho finita di scrivere due giorni fa. Sono così contento – ha raccontato una settimana fa Jovanotti a RTL – Gliel’ho detto che già mi dispiaceva avergli dato ‘Apri tutte le porte’, ma questa ancora di più, quindi vuol dire che è ancora meglio. Scherzo, ovviamente, sono contento che ce l’abbia lui… a lui piace molto e a me sembra un bel pezzo. È nato in modo miracoloso, a un certo punto mi è arrivato un ritornello e mi sono sentito benedetto dal cielo. Gianni ha detto che secondo lui è bellissima, sono contento del fatto che la faccia Gianni perché è perfetta per lui”.

Gianni sarà anche al Jova Beach? “Siete pronti per un’estate di fuoco con Gianni Morandi?” l’entusiasmo di Lorenzo è alle stelle e il cantante di Monghidoro lo è più di lui, grato per questa seconda vita artistica.