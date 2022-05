Marco Mengoni ”No Stress” prima degli stadi: arriva il nuovo singolo e non solo

Venerdì 6 maggio uscirà il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni intitolato No Stress. Il brano Epic Records Italy e Sony Music Italy è già disponibile in pre save e in pre add. Lo stesso Marco è autore del singolo insieme a Davide Petrella e Zef. Quest’ultimo è anche produttore del brano. In No stress ci sarà contaminazione e liberazione. Un vero e proprio inno energico e vitale che risulta essere dunque un invito a trovare il proprio spazio e che allontana da quella frenesia in cui siamo tutti immersi. L’obiettivo sembra dunque quello di creare un mantra personale e che porti tanto ottimismo ed energia.

Marco Mengoni per la prima volta in Metaverso: arriva il No stress party

Saranno tante le sonorità di No stress e le ritmiche di questo nuovo singolo di Marco Mengoni. L’artista tra i più amati in Italia ha però pensato a molto di più. Ed infatti per festeggiare l’uscita del brano è stata creato per la prima volta nel nostro paese un experience con un evento collettivo nel Metaverso. Dal 5 di maggio, a partire dalle ore 12, sarà possibile accedere al No stress party tra giochi, contenuti, quiz, momenti esclusivi ed immancabili sorprese. Ovviamente l’ingresso non è riservato ma libero a tutti. Marco ha già spiegato sui suoi social la procedura da seguire per poter partecipare al party in attesa di No stress.

Marco Mengoni tutto è pronto per gli stadi: sono già stati venduti 70 mila biglietti

Nel frattempo, Marco Mengoni si sta anche preparando per il suo primo tour in carriera negli stadi più importanti d’Italia con il #Marconeglistadi, tour organizzato e prodotto da Live Nation. Ricordiamo infatti che il cantante sarà al Parco di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, il 14 giugno 2022 per la data zero. E poi i due appuntamenti più importanti per Mengoni: il 19 giugno a San Siro, Milano, e il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Al momento sono già stati venduti più di 70 mila biglietti.