Marco Mengoni vince il Power Hits: Ma stasera è il tormentone dell’estate

Ieri sera, martedì 31 agosto, dalla cornice dell’Arena di Verona si è svolto l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021. L’evento musicale premia gli artisti ma soprattutto incorona la canzone tormentone dell’estate. Questa volta è stato il turno di Marco Mengoni. Il cantante lanciato da X Factor ha segnato il suo ritorno con Ma stasera, singolo che era già in vetta alle varie classifiche settimanali della radio. Ogni settimana, infatti, i fan potevano votare il loro brano preferito e Ma stasera è stato proprio il più votato. Forse non tutti si sarebbero aspettato il trionfo di Mengoni visto che a ”tormentarci” è stata soprattutto Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti ma l’esercito di Marco evidentemente si è impegnato a fondo nella votazione. Il premio comunque è più che meritato ma sono state tante le canzoni belle che ci hanno tenuto compagnia in questi mesi.

Marco Mengoni è stato premiato con la coppa e subito dopo ha voluto commentare il trionfo sui suoi social network. ““Ma stasera” ha corso forte, più forte di me… grazie a voi che l’avete sentita, nei piedi, nelle gambe, sulla pelle!” ha così scritto l’artista postando alcune foto della serata all’Arena di Verona. Adesso Marco continuerà a lavorare anche perché a giugno ci saranno due date molto importanti per lui: i suoi primi concerti negli stadi a San Siro (Milano) e all’Olimpico (a Roma).

Power Hits Estate 2021, Mengoni ma non solo

Chiaramente sul palco del Power Hits non c’era solo Marco Mengoni, anzi. Si sono succeduti tantissimi cantanti per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento per i presenti e per chi ha seguito lo spettacolo da casa. Da Ligabue a Gianni Morandi passando per Rocco Hunt, Ana Mena, Irama, Sangiovanni ed Elettra Lamborghini. E ancora: Alvaro Soler, Madame, Noemi con Carl Brave, Emma con Loredana Berté, Ornella Vanoni. Una lista veramente lunghissima a cui non sono mancati i Boomdabash (con Baby K) vincitori degli ultimi tre Powers Hits e Alessandra Amoroso trionfatrice degli ultimi due proprio insieme ai suoi colleghi ed amici.