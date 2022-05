Laura Pausini torna sul palco con Eros Ramazzotti e con una canzone leggendaria

Laura Pausini ed Eros Ramazzotti saranno di nuovo insieme sul palco l’11 giugno. E’ la Pausini che ha invitato Eros al suo concerto, un evento speciale: Una Nessuna Centomila. E’ sempre lei che sui social ha annunciato che Eros Ramazzotti è l’amico e collega che ha scelto spiegando il motivo. Un’unione artistica tra i due cantanti supportata da affetto e stima, un’unione che li lega per il percorso per fatto, per il periodo condiviso anni fa. Sia Laura Pausini che Eros Ramazzotti non sono famosi solo in Italia ma è anche all’estero che si sono fatti apprezzare. Tanti i punti di contatto tra loro ma non è solo per questo che Laura ha scelto Eros per il palco dell’22 giugno 2022 all’Arena Campovolo di Reggio Emilia e per il concerto dedicato alla lotta contro le donne.



Laura Pausini spiega perché ha scelto Eros Ramazzotti per Una Nessuna Centomila

“Tra le persone che amo di più nella lista dei miei colleghi, oltre che idoli, c’è da sempre lui, che mi chiama “Sorellina” dal 1993… Un artista unico, incredibile, una voce che da subito ha superato i confini dell’Italia facendolo diventare una bandiera – inizia così il lungo post di presentazione della Pausini – Un uomo che ho avuto il grande onore di conoscere, e vi posso assicurare che la caratteristica meravigliosa di Eros Ramazzotti è la sua bontà. Un uomo che ha sempre cantato l’amore ma lo ha anche dimostrato, rispettando la figura della donna gentilmente. Per questo motivo sarà lui il mio ospite sul palco di Una Nessuna Centomila l’11 Giugno 2022 all’arena Campovolo (Reggio Emilia) concerto dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne! Canteremo una sua canzone veramente leggendaria… indovinate quale!”.

Attualmente Laura Pausini è positiva al covid ma presto sarà di nuova pronta per proseguire il suo lavoro e l’11 giugno la vedremo con Eros. Per molti loro due sono gli idoli da seguire di concerto in concerto. Avete indovinato la storica canzone di Eros che canteranno insieme?