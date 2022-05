Loredana Bertè costretta a fermarsi e rimandare una data del tour: problemi di salute

Con un messaggio sui social, Loredana Bertè rivela di essersi fatta male una ventina di giorni fa e di aver deciso di continuare a fare musica ma che adesso, deve fermarsi perchè è arrivato il momento di prendersi cura di se stessa. Racconta sui social: “Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi.” Queste le parole di Loredana Bertè che però, è costretta, a causa di questo problema, a riprogrammare una data del tour. Sempre via social ha spiegato: “In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, cosa che non ho fatto, e quindi la costola non si è rimessa a posto, come ieri mi hanno spiegato alla visita di controllo.“

Loredana Bertè costretta a fermarsi a causa di una costola rotta



La cantante ha spiegato a chi la segue con amore e affetto, che dovrà stare a riposo per giorni, per rimettersi in forma. E ha scritto: “Ormai il dolore è troppo forte, e mi hanno sconsigliato di continuare a sollecitare la costola per 2h di seguito per un intero concerto. Pertanto siamo costretti a riprogrammare la data di Reggio Emilia per fine tour, a settembre 2022 (vi comunicheremo la nuova data entro 1 settimana).” Per fortuna solo una data del tour: “I biglietti acquistati saranno sempre validi, in alternativa sarà possibile chiedere il rimborso presso i canali dove li avete acquistati, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 30 maggio 2022 fino al 30 giugno 2022.”

La cantante ha poi specificato che nonostante tutto, sarà comunque sul palco con Gianna Nannini e spiega: “Ci tengo a precisare che onorerò la promessa fatta a Gianna Nannini di essere sua ospite allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il prossimo 28 maggio: per fortuna lì dovrò fare solo una canzone non un intero concerto, per un solo brano ce la farò! LOREDANA “.