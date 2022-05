Mara Venier riabbraccia Loredana Berté e Alberto: emozioni tra il dolore e il non lasciarsi più

Due incontri importanti nelle ultime ore per Mara Venier, ieri sera quello con Loredana Berté e questa mattina con Alberto, il compagno di una vita di Gianni Dei, scomparso nel 2020 dopo una lunga malattia. “Ancora non abbiamo superato il dolore” sono le parole che Mara Venier ha voluto aggiungere pubblicando la foto di questa mattina, lo scatto con Alberto, avranno parlato di certo ricordando Gianni e facendo scendere qualche lacrima. Sono passati due anni ma non riescono a superare il dolore della sua morte. Ieri sera un altro incontro importante per la conduttrice, è stata al concerto di Loredana Bertè, al teatro Brancaccio di Roma. Il loro abbraccio dice tutto, si sono ritrovate e Mara le dichiara la sua amicizia, non vuole più perdere Loredana.

Mara Venier: “Stamattina un caffè con Alberto”

“Alberto per 54 è stato il compagno del mio amico fraterno Gianni Dei ….ancora non abbiamo superato il dolore della sua scomparsa ,ci fa bene parlare di Gianni e ricordare i tanti momenti felici ……. lo ripeto a tutti voi “eravamo felici e non lo sapevamo” scrive Mara pensando a ciò che non ha più nella sua vita, a chi non c’è più.

Poi lo scatto con la Bertè, l’abbraccio a occhi chiusi e cose che è inutile dirsi ma Mara Venier le dichiara la sua amicizia: “Bello ritrovarti Loredana, davvero!! Abbracci che fanno bene all’anima… ti voglio bene e adesso non ci perdiamo più”. Tra le storie di Instagram alcuni istanti del concerto della cantante, poi la serata conclusa in compagnia di altri amici e tra loro anche Alberto Matano.

“Anche se a volte la vita ci allontana … una grande amicizia resta sempre e quanto ci si rivede è come fosse passato un attimo dall’ultima volta” scrive un follower, non c’è bisogno di aggiungere altro. Magari nelle prossime puntate in tv con Mara Venier vedremo anche Loredana Bertè.