Fuori Leggera, il primo album di Sissi: il disco e dove incontrare la cantante di Amici 21

Sissi è stata sicuramente una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Apprezzata per la sua incredibile voce ma anche per il suo modo di fare timido e a volte persino impacciato, che la fa risultare anche molto umile e simpatica agli occhi del pubblico. Sissi è pure una giovane donna che ha creduto nel suo talento e che ci crede ancora con forte determinazione. Tant’è che oggi, venerdì 27 maggio, a distanza di pochissime settimane dalla fine del talent show di Canale 5, ha pubblicato il suo primo album intitolato Leggera (per Sugar).

Leggera: ecco tutte le canzoni contenute nel primo album di Sissi

Leggera è già disponibile ovunque. Sia negli store fisici che su quelli digitali. All’interno del disco sono presenti i brani che hanno segnato il percorso di Sissi negli ultimi mesi ad Amici ed in più ben quattro nuovi inediti. Tra questi è anche presente il nuovo singolo “Scendi” (Prod. Takagi & Ketra) che Silvia ha già presentato in anteprima in diretta proprio durante la finale di Amici.

La tracklist di Leggera è questa:

01 DANSHARI

02 SCENDI

03 COME, COME

04 STUPIDO

05 DOVE SEI

06 STUPIDI LOVERS

07 2000 EURO

08 VEDRAI, VEDRAI

Sissi incontra i fan e firma le copie di Leggera: dove e quando vedere la cantante

Grazie all’esperienza ad Amici, Sissi ha conquistato il cuore di gran parte del pubblico che oggi la segue e la sostiene. Ed anche per questo motivo ci saranno degli incontri speciali tra i fan e la cantante. Sono già uscite le date del Leggera Instore tour dove Sissi firmerà le copie dell’album ed incontrerà faccia a faccia i fans per la prima volta.

Ecco qui tutte le date dell’instore tour di Sissi:

TORINO 27/05 ore 15:00 (Mondadori Bookstore, Via Monte di Pietà, 2)

BOLOGNA 28/05 ore 15:00(Mondadori Bookstore, Corso cc Via Larga)

PADOVA 29/05 ore 15:00(Mondadori Bookstore, Piazza Insurrezione, 3)

ROMA 31/05 ore 15:00(Mondadori Bookstore, Via Appia Nuova, 51)

MILANO 01/06 ore 15:00(Mondadori Megastore, Piazza Duomo)

Una volta uscita dalla casetta e lasciata la scuola di Amici dove ha sicuramente imparato tanto, Sissi ha già potuto toccare con mano il grande affetto che i suoi fan nutrono per lei. E da oggi, inizierà una nuova grande avventura visto che potrà incontrare tutti i fan e chiacchierare anche con loro.