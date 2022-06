La risposta di Ambra e Fedez sui presunti veleni a X-Factor 2022

Polemiche su X Factor 2022 prima ancora di iniziare, pettegolezzi sul mancato feeling tra Ambra e Fedez ma i giudici hanno già risposto. La rivista Chi ha già ipotizzato che tra Ambra Angiolini e Fedez ci sia qualche problemino trovando indizi nelle stories pubblicate dal rapper. Davvero non corre buon sangue tra i due? Davvero durante le prime riprese di X Factor già è evidente il veleno tra i due? Il settimanale di Alfonso Signorini ha subito fomentato il chiacchiericcio notando che Fedez, sempre così presente sui social, predilige Rkomi e Dargen D’Amico mentre Ambra non c’è mai. Rumors apparsi sul numero di Chi in edicola questa settimana ma i diretti interessati hanno trovato il modo per rispondere in pochi secondi.

Fedez e Ambra sulle note di T’appartengo

Da decenni T’appartengo è il brano che accompagna Ambra e che in tanti utilizzano per romanticismo o per ironia. Ironica ma efficace la risposta dei due giudici di X Factor: Fedez e la Angiolini improvvisano una coreografia sul ritornello. Era il 1994 l’anno di incisione e ancora oggi è un inno all’amore. La risposta è limpida, non c’è alcun malumore tra i due e in ogni caso non desiderano si parli di loro ma del programma, dei talenti che ascolteremo.

“Scontri infuocati” riporta il settimanale di Alfonso Signorini, per questo Fedez non gradirebbe la presenza di Ambra sul suo profilo social preferendo gli altri due giudici. Parole, solo parole, a settembre potremo vedere tutto e non saranno né il gossip né i social a parlarne ma il pubblico, i telespettatori. Di certo il balletto improvvisato da Ambra e Fedez non è dei migliori, questo sì, ma apprezziamo le buone intenzioni e la voglia di fare sorridere tutti e di non restare fermi ai soliti pettegolezzi; non ci sembrano le persone adatte a messaggi negativi.