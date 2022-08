Elisa e Giorgia, il Ferragosto insieme è divertente

Elisa e Giorgia hanno trascorso insieme il Ferragosto. Vacanze al mare per le due regine della canzone italiana

Che spettacolo Elisa e Giorgia insieme sul palco ma che spettacolo anche vederle in vacanza insieme. Le due regine della musica italiana hanno trascorso insieme al Ferragosto e quando la giornata stava per terminare hanno condiviso con i follower la loro allegria, rinnovando la loro amicizia. C’è chi già pensa che tra Elisa e Giorgia ci siano nuovi progetti ma il loro relax in spiaggia va anche ben oltre. Sono insieme ai rispettivi compagni e la giornata non poteva che essere speciale. Il “gruppo vacanze” posa per le foto da non cancellare, le foto da regalare ai fan, le foto che tra artisti sono sempre più rare. Andrea Rigonat ed Emanuel Lo, il marito di Elisa e il compagno di Giorgia, posano con loro, l’amicizia lega le due famiglie e non solo le due artiste. Ma di artisti in foto ce ne sono ben quattro.

Risate e pose plastiche per Elisa e Giorgia

Al mare Elisa ogni tanto ci prova a scegliere la posta giusta da pubblicare e per mostrare la gonna a fiori ma Giorgia le “rovina” la foto in modo perfetto con le sue facce buffe. Sono complici e scatenate insieme, proprio come i fan attendono di vederle insieme in un nuovo brano o un concerto. “Baci dal Trentino” e “Saluti da Padova” scrivono mostrando il mare alle loro spalle. Coinvolgono i follower che impazziscono nel vederle insieme.

Ferragosto tutti insieme in riva al mare, ovviamente anche con i figli che non mostrano. Resta top secret la location scelta mentre i sorrisi li mostrano e tutti vorrebbero vedere anche qualche video. I follower ridono felici di vederle insieme. “Con questa foto trema il sistema solare”, “Lo stiamo progettando questo album insieme o ancora no? Dai che ne abbiamo bisogno”, “Spettacolo puro, le due anime e voci più belle e luminose dell’universo e vere guerriere verdi” sono alcuni dei messaggi sui social per Elisa e Giorgia.