Arisa chiude con l’amore ma forse farà un figlio da sola

Delusioni e paure per Arisa che dichiara di avere chiuso con l'amore, con gli uomini, ma che desidera avere un figlio

Svanisce il sogno di Arisa di un amore che duri per sempre, la cantante rinuncia all’amore, non vuole più soffrire. Lo racconta alla rivista Oggi; questa settimana c’è lei in copertina, bellissima e pronta a parlare di se stessa. Arisa ha paura dell’amore che finisce, per lei l’amore deve durare per sempre. Teme la morte, la fa impazzire, un terrore simile a quello della fine di una storia. Altra angoscia è pensare che i genitori un giorno non ci saranno più. Rinuncia all’amore, Arisa rinuncia a un compagno ma non all’idea di avere un figlio. Sta per compiere 40 anni e desidera diventare mamma, ma cosa è successo alla cantante che ci fa sognare con la sua voce perfetta?

Arisa a malincuore rinuncia a ciò che ha sempre sognato

E’ da bambina che sogna l’amore, è da bambina che immagina e forse nel legame con Vito Coppola aveva investito molto. Non lo dice chiaramente, non fa il suo nome ma il maestro di ballo conosciuto a Ballando con le Stelle le ha fatto scoprire emozioni che non conosceva. “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

Vorrebbe un figlio ma pensa che sarebbe meglio senza compagno perché ha paura di un legame che possa finire. Niente uomini ma stare con una donna non sarebbe la soluzione, lo dice chiaramente Arisa: “Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini”.