Emma Marrone fa gli auguri a suo fratello ma è ancora forte il dolore

La tenera dedica di Emma Marrone a suo fratello in un giorno importante ma il dolore è ancora forte per entrambi

Oggi il fratello di Emma Marrone compie gli anni, Checco dovrebbe festeggiare il suo compleanno, i 34 anni, ma festeggiare è ancora troppo difficile dopo la morte del padre. Sono ancora giorni pieni di dolore perché il papà di Emma Marrone è morto solo dieci giorni fa. La cantante si comporta da sorella maggiore, dedica a suo fratello il più dolce dei post. Una foto del passato, da bambini, bellissimi e felici, insieme come sempre. E’ un’immagine tenerissima ma lo sono anche le parole che la Marrone scrive per lui. Rosario Marrone è scomparso il 4 settembre, è volato via a causa della leucemia, pochi giorni dopo Emma ha ringraziato tutti per l’affetto regalato a lei e alla sua famiglia ma si è anche arrabbiata con chi non ha perso l’occasione di fare polemica. Ha quindi spiegato che il papà era malato da mesi, che è importante la solidarietà, per tutti. Oggi c’è un compleanno da festeggiare ma nelle parole dell’artista salentina è evidente che suo fratello abbia bisogno del suo sostegno.

E’ il compleanno del fratello di Emma Marrone ma è troppo recente il dolore

Emma ha 4 anni in più di Checco che oggi ne compie 34, per lei sarà sempre il suo “Topo Gigio” come nella foto sul prato che magari avrà scattato proprio il papà.

“Buon compleanno Checco mio! Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo” Emma Marrone è legatissima alla sua famiglia, a suo fratello, anche se ormai da anni vivono distanti, lui in Puglia, lei a Roma dove ha comprato casa e di recente ha traslocato. Il lutto e il dolore non ha allontanato i due fratelli, se possibile li ha uniti ancora di più.

Sanno che entrambi possono contare sull’amore dell’altro ma oggi è lei a dare conforto al suo Francesco che sul profilo social mostra come ultimo post la foto del papà nel suo amato mare.