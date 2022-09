Da Stefano de Martino a Mara Venier da Zerbi alla Ferragni: tutti salutano il papà di Emma Marrone

Emma Marrone travolta da una ondata di affetto infinita dopo l'annuncio della morte di suo papà Rosario

E’ un giorno tragico per la famiglia di Emma Marrone. Non sappiamo ancora che cosa sia successo al suo papà ma immaginiamo che sia morto improvvisamente. Ieri sera infatti Emma postava immagini sui social, una tazza di latte con un biscotto, il panino del McDonalds, nulla che lasciasse pensare a qualcosa di brutto. E invece qualcosa di veramente brutto è successo poche ore fa. E’ arrivata la notizia della morte di suo padre, Rosario Marrone. E chi conosce Emma, sa bene quanto sia legata alla sua famiglia e a suo padre. Un amore fortissimo, un legame davvero indissolubile. Gli aveva fatto diverse dediche Emma sui social, gli aveva scritto nel 2018, mentre erano insieme a Tokyo, che “era lui il suo viaggio più bello, il papà migliore del mondo. Vecchio lupo”. Rosario che le aveva insegnato a stare su un palco, a cantare. E oggi, tutto quell’amore che i due hanno sempre lasciato trasparire, viene riversato su Emma, via social. Sono migliaia i messaggi di affetto che la cantante sta ricevendo. A salutare Rosario sono in tanti, c’è anche Stefano de Martino che lo ricorda proprio con le parole di Emma: “Vecchio lupo” ha scritto aggiungendo l’emoticon con il cuore spezzato. Ma sono tantissimi i messaggi. Luciana Littizzetto le scrive: “Ti tengo stretta Emma“, Mara Venier, Chiara Ferragni, Rudy Zerbi. Tutte persone che vogliono bene a Emma e che sanno di certo quanto in questo momento, sia grande la sua sofferenza.

L’addio social a Rosario Marrone

“Rosario, Vecchio Lupo. Ho il cuore in mille pezzi” ha scritto Antonino ex cantante di Amici e grande amico di Emma. “Non ho parole sorella. Ti abbraccio fortissimo” ha scritto invece Francesca Michielin. “Ti stringo cara Emma” ha scritto Laura Chiatti e più passano i minuti, più crescono i messaggi d’amore per Emma. E Mara Venier ha salutato papà Rosario con un messaggio per Emma: “Un grande abbraccio Emma cara.”