Addio Rosario Marrone: è morto il papà di Emma

E' morto Rosario Marrone il papà di Emma: le prime parole della cantante sui social

Abbiamo sperato un po’ tutti fino all’ultimo momento, che questa bruttissima notizia circolata sui social pochi minuti fa non fosse vera. Ma poi è arrivato prima il comunicato ufficiale del comune di Aradeo e poi le parole di Emma sui social. Purtroppo Rosario Marrone, il papà di Emma, si è spento improvvisamente. Il papà della cantante è morto poche ore fa. E’ la stessa Emma a dare il suo addio a Rosario, uomo a cui era legatissima e che amava e ama infinitamente, a scrivere sui social una dedica. Un saluto per papà Rosario, un addio, con il dolore nel cuore.

L’ultimo saluto del comune di Aradeo per Rosario Marrone

Sui canali social del comune di Aradeo, comune in cui la famiglia di Emma vive, si legge: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario.“

E ancora: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione

Il Consiglio Comunale

La Comunità Aradeina tutta“.

E poi lo strazio di Emma.

L’ultimo saluto di Emma Marrone al suo papà

Asciutta come sempre, Emma ha salutato con queste parole suo padre, e una bellissima foto: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.. La tua Chicca.” Impossibile anche solo provare a immaginare il dolore di Emma, della sua mamma, di suo fratello. La Marrone da sempre legatissima alla sua famiglia ha più volte raccontato di tutta la passione che suo padre le ha trasmesso, non a caso, anche oggi, nel dargli l’ultimo ha postato una foto di Rosario con la chitarra. Non possiamo che unirci ai tantissimi messaggi di affetto e di condoglianze che stanno arrivando a Emma in questi minuti sui social.