Livio Cori non sta bene, è dall’inizio di agosto che sta affrontando problemi di salute

Livio Cori non sta bene. L'ex di Anna Tatangelo ne parla sui social

E’ dall’inizio di agosto che Livio Cori sta affrontando dei problemi di salute. L’ex compagno di Anna Tatangelo non sta bene, ne parla sui social. Livio Cori non specifica di quali problemi si tratta ma confida che è qualcosa che lo frena sia mentalmente che fisicamente, che il suo stato di salute ha bloccato i suoi programmi. Li ha solo rimandati, sarà presto più forte per tornare a lavorare a pieno ritmo ma sente di dovere delle spiegazioni, aveva dei progetti a cui lavorare questo mese ma racconta di una condizione che non gli ha permesso di portare tutto a termine. La sua rivelazione rende pensierosi i fan, anche Nino D’Angelo commenta preoccupato.

Come sta Livio Cori?

Una foto di spalle mentre guarda il mare. I fan lo sostengono ma Livio Cori fa preoccupare. “È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti” scrive ma subito arriva la sua forza, la positività e pensa che non tutti i mali vengano per nuocere.

“Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un pò di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo”.

Livio Cori non salterà i due appuntamenti già previsti, il concerto a Capua e a Napoli. Invita tutti: “Ci vediamo domani a CAPUA piazza commestibili h21:00. E l’8 ottobre a NAPOLI piazza montecalvario h21:00”. Di qualunque cosa si tratti gli auguriamo passi presto.