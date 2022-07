Anna Tatangelo e Livio Cori ci riprovano: beccati al mare

La rivista Diva e Donna pubblica le foto di Anna Tatangelo e Livio Cori. Sono tornati insieme e sempre più innamorati

E’ l’estate di Anna Tatangelo e Livio Cori, la coppia è tornata tra le pagine del gossip e questa volta sembra che la crisi sia davvero superata. Non ne parlano, sanno quanto possa fare male dire troppo ma ci pensano i paparazzi a svelare il loro ritorno. Anna Tatangelo e Livio Cori ci riprovano, forse è già da tempo che sono tornati insieme, di certo adesso sono più innamorati che mai. La rottura è un ricordo lontano, si erano lasciati dopo la conferma ufficiale del loro amore, dopo dichiarazioni importanti. Nessuno conosce i motivi di quella rottura, si è detto di tutto ma c’è stata solo una smentita, quella di Livio Cori pronto a difendere Anna Tatangelo. Ai suoi follower aveva detto di non credere a tutto quello che raccontano le riviste di gossip, che ci avrebbe pensato lui ad informarli se c’era qualcosa di importante da dire. Entrambi però sono rimasti in silenzio ma le foto di Diva e Donna dicono tutto.

Anna Tatangelo e Livio Cori hanno superato la crisi

E’ tornata la loro estate bollente, sono tornati al mare, ed è lì che i paparazzi li hanno beccati. La cronaca rosa parla già di matrimonio, forse Anna Tatangelo e Livio Cori dopo avere superato tutto stanno davvero pensando alle nozze.

“Superata la crisi, Anna e Livio Cori si amano sempre di più”, si legge su Diva e Donna. Livio Cori cita sui social i versi di uno dei suoi ultimi brani, Non so dirti di no: “Proverò a resistere ma è inutile. Avrò perso almeno un’ora fa. Perdersi sulle tue labbra è facile ma nascondono la verità” il brano è dedicato ad Anna?

“Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita” aveva detto la Tatangelo prima della crisi con il rapper 32enne. Parole che ritornano.