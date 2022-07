Gigi D’Alessio in vacanza con la compagna e Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo

Anche questa estate Gigi D’Alessio è in vacanza in Sardegna, è a Porto Rotondo con Denise Esposito, la sua compagna, ovviamente c’è anche il piccolo Francesco. Con papà Gigi è partito anche Andrea, il figlio che il cantante ha avuto da Anna Tatangelo. Una famiglia allargata che prova a superare tutto ma di certo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno in mente soprattutto il bene dei figli e se Andrea è in vacanza con lui e Denise è evidente che è sereno. Ha 12 anni, non è più così piccolo ma la Tatangelo in passato ha confidato il dolore che suo figlio ha dovuto superare per la separazione. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della famiglia nella villa di Porto Rotondo dove anche questa estate Gigi trascorrerà le sue vacanze tranquille.

Gigi D’Alessio in vacanza nella stessa villa dove andava con Anna Tatangelo?

Sembra sia la stessa ma quest’anno non ci sono le stesse persone. Innanzitutto, c’è un bebè in più, il quinto figlio del cantante partenopeo. A dare una mano alla giovane mamma, Denise Esposito, c’è anche una bravissima tata.

A Gigi il compito di coccolare tutti, la sua Denise, il piccolino e ovviamente Andrea. Per il piccolo Francesco c’è una piscina gonfiabile e se ne occupa D’Alessio, suo figlio è nato a gennaio, è ancora molto piccolo e la vacanza non si sa quanto durerà, lui ha ovviamente impegni su vari palchi.

Chissà se a Porto Rotondo arriveranno anche gli altri figli di Gigi, i più grandi: Claudio, Ilaria e Luca, i tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato, l’unica che ha sposato. Gigi non ha solo cinque figli ma è già nonno dei figli di Claudio.

“Il mio posto preferito nel mondo è accanto a te” scrive Anna Tatangelo pubblicando la foto con suo figlio Andrea.