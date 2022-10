Il malore di Dodi Battaglia sul palco causato da parole che l’hanno ferito

E' Dodi Battaglia a confidare che il malore è stato causato da parole che l'hanno ferito, da un articolo letto

Ieri sera 4 ottobre Dodi Battaglia a causa di un malore è stato costretto ad interrompere un suo concerto. Era sul palco in Piazza Maggiore, il chitarrista dei Pooh si è sentito male i medici hanno imposto l’interruzione per assicurarsi del suo reale stato di salute. Nulla di grave ma oggi Dodi Battaglia spiega perché si è sentito male durante la sua esibizione. Radio Bruno ha pubblicato un video in cui l’artista è sul palco circondato da chi subito si è precipitato e l’ha soccorso. E’ la stessa emittente che rassicurando tutti ha parlato di un problema dovuto a un’infezione intestinale che ha colpito Dodi in estate e che ancora non ha superato del tutto. La verità però sarebbe un’altra; Dodi Battaglia sta meglio ma parla di una ferita causata dalle parole. “Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore – inizia così il post di Dodi Battaglia – Grazie. Grazie grazie ancora”.

Dodi Battaglia sta male dopo aver letto un articolo

Dodi Battaglia confessa che è un articolo letto dopo il concerto per Stefano D’Orazio la causa delle sue notti insonni, del suo malessere sfociato ieri sera in un reale malore sul palco.

“Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere.

Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo – e racconta – Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito – poi conclude – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene”.

Colpa di un articolo, di parole che lo hanno ferito. Immediati gli auguri di Roby Facchinetti e Red Canzian. Il primo ha scritto: “Caro Dodi, sono felicissimo di sapere che stai meglio dopo il malore che ti ha colpito ieri sera sul palcoscenico, durante il tuo concerto in piazza Maggiore a Bologna. Ti auguro di tornare completamente in forma molto presto. Ti abbraccio forte”.

Red Canzian ha commentato: “A Dodi che ieri sera ha avuto un malore durante il concerto nella sua amata Bologna e ha dovuto interrompere l’esibizione. Augurandoti che il peggio sia già alle spalle… mi raccomando, tieni duro come sempre ma ora, prima di tutto, riguardati”.