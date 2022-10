Il ricordo di Marina Occhiena per Franco Gatti da Storie Italiane: “Un momento terribile”

Marina Occhiena ricorda Franco Gatti da Storie Italiane nel giorno dell'addio

Una notizia arrivata questa mattina e che ha lasciato senza parole molti appassionati di musica e non solo, perchè si è spento un amato cantante del nostro panorama musicale. Se n’è andato Franco Gatti.

“Guarda non ci voleva proprio . Franco non stava bene” queste le parole di Marina Occhiena che oggi, in diretta a Storie Italiane ha ricordato il suo amico e collega Franco Gatti che si è spento poche ore fa. “Si ha fatto quel messaggio per me, io gliene sarò sempre grata, una persona che magari non sta bene non lo fa, e invece lui lo ha fatto e io me lo porterò per sempre nel cuore” ha detto Marina Occhiena, ricordando il video che poco tempo fa Franco Gatti ha mandato proprio con la trasmissione di Rai 1. “Voleva farti arrivare il suo abbraccio da lontano” ha detto la conduttrice di Rai 1.

L’ultimo saluto di Marina Occhiena per Franco Gatti

“Io ieri sono andata a trovarlo, l’ho abbracciato, stava male. Io gli volevo molto bene, lui mi ha aiutata molto. La reunion è stata fatta proprio perchè voleva vedere il gruppo unito prima che gli succedesse qualcosa. E’ stata una cosa bellissima per noi ma anche per tutti i fan che ci hanno seguito per così tanto tempo. Io non so che cosa dire, oggi sono affranta” ha detto la cantante in diretta su Rai 1.

“Non stava molto bene, due anni di covid hanno cambiato anche i nostri piani ma lavorare insieme non era possibile perchè Franco stava male, un peccato, peccato davvero” ha detto Marina Occhiena. “Grazie per il vostro abbraccio io oggi ne ho davvero bisogno, ho bisogno del vostro appoggio, questo per me oggi è un momento terribile. Vi ringrazio e mando un abbraccio anche a tutte le persone che ci hanno voluto bene” ha detto Marina Occhiena in diretta a Storie Italiane.