Sanremo 2023 in pillole: tutti gli ospiti

Sanremo 2023 in pillole: scopriamo la lista di tutti gli ospiti che saliranno sul palco del Festival e non solo

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo, la quarta consecutiva condotta da Amadeus che sta scrivendo la storia del Festival. Si parte il 7 febbraio 2023 e in questi giorni avrete sentito annunci, indiscrezioni, rumor. Ma che cosa sappiamo fino a questo momento ? Se anche voi avete perso un po’ il conto del numero di ospiti che saliranno sul palco di Sanremo 2023 e se vi sentite smarriti e avete bisogno di ritrovare la retta via, siete nel posto giusto. Con la nostra rubrica Sanremo in pillole, cerchiamo di fare il punto della situazione. Oggi cerchiamo di fare un elenco con tutti gli ospiti che ci saranno a Sanremo ( non consideriamo gli artisti che saliranno sul palco nella serata dei duetti). Gli ospiti che Amadeus ha spoilerato tra Tg1, Viva Rai 2, social e domani, nella puntata speciale di Domenica IN, ci saranno nuove anticipazioni.

Sanremo 2023 tutti gli ospiti sul palco nelle 5 serate

Vi ricordiamo che la prima puntata di Sanremo 2023 andrà in onda il 7 febbraio 2023, la finalissima invece ci aspetta l’11 febbraio.

Mahmood e Blanco apriranno il Festival la prima sera cantando “Brividi”, la canzone con la quale hanno vinto l’edizione del 2022. I due cantanti quindi tornano insieme sul luogo del delitto a un anno di distanza dallo strepitoso successo con la canzone dei record.

e apriranno il Festival la prima sera cantando “Brividi”, la canzone con la quale hanno vinto l’edizione del 2022. I due cantanti quindi tornano insieme sul luogo del delitto a un anno di distanza dallo strepitoso successo con la canzone dei record. Sempre durante la prima serata, i super ospiti saranno i Pooh , 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Per Fogli ritorno in tv dopo la pessima parentesi su Canale 5 con il Grande Fratello VIP.

, 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Per Fogli ritorno in tv dopo la pessima parentesi su Canale 5 con il Grande Fratello VIP. Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nella seconda serata del Festival, assieme a Gianni Morandi . E’ la prima volta che i tre cantanti si esibiscono insieme. Tutti in quota over 60 come annunciato da Amadeus.

e saranno ospiti nella seconda serata del Festival, assieme a . E’ la prima volta che i tre cantanti si esibiscono insieme. Tutti in quota over 60 come annunciato da Amadeus. I Black Eyed Peas sono i grandi ospiti internazionali e si esibiranno al Festival sempre durante la seconda serata.

sono i grandi ospiti internazionali e si esibiranno al Festival sempre durante la seconda serata. I Måneskin saranno al Festival e si esibiranno durante la terza serata, giovedì 9 febbraio. Unica eccezione, almeno per ora. Ma a quanto pare la band viene considerata nella lista degli ospiti internazionali, perchè non ci sembra che Damiano e company abbiano 60 ciascuno, a meno che non si conteggi l’età di tutti e 4 insieme.

Questa è la lista degli ospiti musicali che sono il pezzo forte a quanto pare di questa edizione del Festival. Inoltre sul palco di Sanremo ci sarà Elena Sofia Ricci per pubblicizzare la nuova fiction Rai, Fiori sopra l’inferno. Sul palco dell’Ariston la comicità sarà affidata a Checco Zalone e Alessandro Siani. Fiorello ha rivelato che dovrebbe esserci anche un ospite internazionale, una donna con origini italiane che non è Lady Gaga. Sul palco si attendono anche i protagonisti di Mare Fuori che hanno chiesto di poter cantare la sigla, colonna sonora della serie, all’Ariston.

Gli ospiti che si esibiranno fuori dal palco