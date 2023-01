Muschio Selvaggio con Fedez, Luis e Martin Sal a Sanremo 2023: cosa sappiamo, dove vederlo

Fedez sbarca a Sanremo anche con Muschio Selvaggio, il suo programma arriva in tv: dove vederlo

Qualche settimana fa i follower di Fedez gli avevano chiesto come mai non stesse più andando in onda il seguitissimo Muschio selvaggio e il rapper aveva rivelato che ci sarebbero state delle belle novità. Novità che ieri sono state rivelate. E’ bastato un tweet di Fedez per scatenare la curiosità di tutti: sui social il cantante ha scritto che Muschio Selvaggio sarebbe approdato a Sanremo. E in pochi minuti, le indiscrezioni sono arrivate anche sui siti di informazione. Prima Dagospia che ha annunciato che Muschio Selvaggio andrà in onda in tv durante i 5 giorni del Festival. Poi le precisazioni da Tvblog che rivela come e quando il programma di Fedez andrà in onda. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tvblog, Muschio Selvaggio, il programma di Fedez, Luis e Martin Sal, disponibile sulle principali piattaforme di streaming sbarcherà per la prima volta in tv durante i giorni di Sanremo 2023. Un po’ come è successo per la Bobo Tv. E si spera con risultati migliori visto che il brevissimo programma di Bobo Vieri, in termini di contenuti è stato un vero e proprio disastro ( per l’ultima puntata c’è stata persino la consegna del tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia). Ma torniamo a Muschio Selvaggio. Fedez seguirà Chiara Ferragni a Sanremo ma a quanto pare, avrà anche lui un ruolo da protagonista e chissà quali saranno gli argomenti trattati nei dieci minuti di puntata che si vedranno in tv.Per il momento nessuno spoiler per cui dovremo attendere prima di conoscere i dettagli.

Muschio Selvaggio a Sanremo 2023: cosa sappiamo

Su Tvblog si legge: “Muschio selvaggio tutti i giorni nella settimana del Festival di Sanremo su Rai2 alle 18:45, quindi prima del classico telefilm poliziesco della seconda rete della tv pubblica delle ore 19. Tutti i giorni dunque dalle 18:45 e fino alle 19 vedremo Fedez con i fratelli Sal su Rai2 raccontare il Festival di Sanremo dal loro punto di vista “. La puntata integrale andrà in onda anche su Raiplay. E immaginiamo che di contenuti esclusivi e interessanti se ne potranno creare tanti. In primis vista anche la presenza di Chiara Ferragni al Festival, che potrebbe decidere di rilasciare dichiarazioni solo nel programma di suo marito. E poi visto che Fedez è molto amico di tanti dei cantanti in gara, si potrebbero scoprire aneddoti che nessuno conosce e avere magari anche dei filmatini interessanti per creare chiacchiericcio e pettegolezzo. Vedremo che cosa accadrà perchè in generale Muschio Selvaggio è un format che intrattiene ma sa anche informare. Fedez e i fratelli Sal hanno ospitato in questi anni tantissimi personaggio dal mondo della musica a quello della politica passando per la moda, lo spettacolo, lo sport, il giornalismo. Possiamo quindi davvero aspettarci di tutto.

Da sottolineare anche la scelta di mandare in onda Muschio Selvaggio su Rai 2. Dopo i grandissimi numeri di Fiorello, la rete investe ancora su format indirizzati a u pubblico diverso che ama qualcosa di nuovo. Potrebbe funzionare e anche molto bene. Vedremo come andranno le cose.