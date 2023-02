Testo Sali ( Canto dell’anima) Anna Oxa a Sanremo 2023

Anna Oxa a Sanremo 2023 con il brano Sali ( Canto dell'anima) ecco il testo completo

Il 7 febbraio 2023 ascolteremo per la prima volta sul palco dell’Ariston tutte le canzoni in gara al festival di Sanremo. Sul palco il grande ritorno di Anna Oxa che per Sanremo 2023 ha scelto il brano Sali-Canto dell’anima. La cantante ha deciso che non rilascerà nessun genere di intervista prima del Festival e forse neppure durante e dopo, per cui non è facile scoprire quelle che sono le sue emozioni e sensazioni a poche ore da Sanremo. Possiamo però provare a raccontarvi quello che dovrebbe essere il significato del brano Sali, di Anna Oca, un vero e proprio inno per liberare la nostra anima. Anna Oxa torna per la quindicesima volta sul palco del Festival, ha già vinto due volte con Ti lascerò nel 1989 e con Senza Pietà nel 1999. Dopo 12 anni quindi il ritorno sul palco di Sanremo con la sua Sali, un brano che narra la condizione umana di una società in cui si è persa la centralità dell’essere umano. Secondo la Oxa, è la dignità che si perde in questo genere di società, dove invece, prende il predominino la falsità. E’ quindi compito di ognuno di noi scegliere che cosa fare: scegliere se si vuole vivere nella miseria umana oppure se si vuole avere altri occhi per vivere in serenità e in pace con la propria coscienza. Un brano decisamente impegnativo che potrebbe colpire la critica. La Oxa, con la sua sali, invita tutti a “resuscitare” alla ricerca di una nuova anima libera da tutto.

Testo Sali Canto dell’anima Anna Oxa Sanremo 2023

Sali (Canto dell’anima)

di A. Oxa – F. Bianconi – Kaballà – F. Zanotti

Ed. Oxarte – Chiasso

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

l brano, scritto anche da Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, e da Kaballà darà l’occasione all’artista di esibire le sue ben note doti vocali. La canzone è un canto di rinascita e un inno alla libertà lontane dall’ambiguità dei nostri tempi. Non ci resta che attendere la prima esibizione di Anna Oxa per poter dare un voto a questo brano.