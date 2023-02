Selvaggia Lucarelli, Sanremo 2023: “Anna Oxa è la grande delusione”

Selvaggia Lucarelli dice di tutto su Anna Oxa, è la sua delusione a Sanremo 2023

Selvaggia Lucarelli sceglie l’artista che per lei è la grande delusione di Sanremo 2023. Selvaggia Lucarelli oggi ha puntato Anna Oxa. Dopo le co-conduttrici adesso tocca alla cantante da cui si aspettava molto ma che sembra non le abbia dato niente se non la tristezza della delusione. Di questo festival di Sanremo di Anna Oxa non le è piaciuto nulla rimpiange il passato, ricorda che la Oxa ha fatto la storia del festival e su questo non le possiamo dare torto. La Lucarelli ha detto di tutto sui vari protagonisti che sono saliti sul palco del teatro Ariston e adesso si concentra sulla cantante che la sala stampa ha piazzato all’ultimo posto. C’è però una cosa che Selvaggia Lucarelli ha apprezzato, il suo negarsi all’inizio a Giovanna Civitillo, alla sua intervista; ovviamente spiega il motivo.

Selvaggia Lucarelli delusa da Anna Oxa a Sanremo 2023

“Siamo onesti: Anna Oxa è la grande delusione di questo festival. Una canzone da raduno tra druidi a Stonehenge, canzone che “parla all’anima”, lei dice, ma che sembra più parlare a chewbacca in Guerre stellari, visto che non si capisce un cazzo di quello che dice” ed è il primo attacco, la prima delusione è il brano della Oxa.

“E poi il look. Oxa ha scritto pagine indimenticabili della storia di Sanremo in fatto di look, mentre quest’anno si presenta con questi abiti tristanzuoli da maghella triste la prima sera e da suonatrice di bonghi ieri sera” bocciata anche nel look.

“Le migliaia di persone che avevano puntato su di lei al FantaSanremo stanno pensando di formare una class action per chiederle i danni” sì Anna Oxa ha fatto di tutto per far perdere punti.

“Diciamoci la verità, lo [email protected]@o dietro le quinte sarebbe stato l’unico guizzo in questo Sanremo scialbo e invece nega anche quello, del resto fatico a pensare che una così creda più a Pfizer che al potere terapeutico dell’energia dell’universo. Peccato, aveva iniziato così bene [email protected]@@@ndo la Civitillo che le chiedeva un’intervista, voglio dire, a me quelli mai servili nei confronti del potere fanno simpatia, ma la sensazione è che il muro new age che ha messo tra lei e il mondo non le abbia fatto artisticamente benissimo”. Diciamo la verità che un bel po’ delle cose che ha scritto Selvaggia Lucarelli su Anna Oxa le pensano in molti. “Confidiamo nell’ultima sera. Chi è nel backstage stasera legga a voce alta questo pezzo e lasci molti bicchieri in vista. Chissà che non succeda qualcosa davvero, questa volta” speriamo di no.