Federica Benincà a Storie Italiane sulle agenti della Prati e sue ex agenti: “Ho paura sono stata una stupida”

Il pubblico di Rai 1 probabilmente non conosce Federica Benincà, ex volto di Uomini e Donne. Ma la ragazza è un volto noto del programma di Maria de Filippi e questa mattina è stata ospite di Storie Italiane per raccontare la sua esperienza al fianco di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due agenti di Pamela Prati. Federica, qualche giorno fa, essendo uno dei volti dell’agenzia, aveva scritto sui social di non voler sapere nulla di questa vicenda e di lavorare ancora per la Aicos. Ma a quanto pare le cose nelle ultime ore sono cambiate e oggi, Federica, dopo aver rilasciato una intervista per la rivista Spy, racconta quello che le è successo e perchè alla fine ha deciso di lasciare le due agenti di Pamela Prati e la Aicos.

FEDERICA BENINCA’ A STORIE ITALIANE RACCONTA IL SUO PUNTI DI VISTA SULLE NOZZE DELLA PRATI

“Io ci credevo veramente, anche perchè sono state tra le prime persone invitate al loro matrimonio. Ogni volta che incontravo Pamela Prati mi mostrava i disegni dei suoi figli affidatari. Io all’inizio non ho seguito tutto, vedevo nei suoi occhi le scintille. Io non credevo a nulla, pensavo fossero solo voci. Poi quando ha parlato Alfonso Signorini qualcosa è cambiato. Da lì quindi ho iniziato a prestare più attenzione. Io con queste persone avevo anche un legame affettivo, andava oltre al lavoro. Con noi si sono comportate sempre bene, non potevamo dire altro fino a oggi. Io ho le prove di tutto quello che dico, altrimenti non parlerei a sproposito. “

La ragazza quindi ha poi spiegato di aver iniziato a seguire la faccenda con maggiore attenzione. Lei quindi chiedeva anche delle spiegazioni ma le risposte che le venivano date, l’hanno lasciata con dei dubbi.

“Quando la verità verrà fuori dovranno tutti farci le scuse e noi brinderemo con lo Champagne” queste sarebbero state a detta della Benincà le parole delle due agenti quando lei chiedeva spiegazioni.

“Io ho una amica che ha stretti rapporti con la famiglia Caltagirone e quindi lei mi ha detto che non esisteva questo Marco. Eliana mi ha spiegato che faceva parte di un altro ramo della famiglia. Poi mi hanno detto che non faceva parte di quella famiglia. E questa inversione di rotta mi ha fatto riflettere” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Noi pensavamo che grazie a Pamela Prati, l’agenzia sarebbe passata a un altro livello” ha detto la ragazza nello studio di Storie Italiane. “In questa storia non c’è vittima e non c’è carnefice, vedo solo grande complicità” ha commentato Federica.

“Io ho visto la Prati il 24 febbraio l’ultima volta. Mi ha detto di portare anche il mio fidanzato al matrimonio. Mi ha mostrato i disegni dei bambini. Io non voglio fare una guerra, voglio solo fare dei chiarimenti” ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La Daniele non riesce a spiegarsi perchè le agenti continuino a sostenere questa tesi visto che ci stanno rimettendo. La Benincà spera che questo Mark Caltagirone esista e prima o poi venga fuori ma al momento non riesce a fidarsi. “Io ho delle prove cercate anche dal mio avvocato e so quello di cui parlo” ha detto la Benincà. La ragazza parla anche di un evento durante il quale Eliana si sentì male, dicendo che un amico di suo marito aveva avuto un infarto, poi le disse che quell’uomo era Marco Caltagirone e che Pamela sarebbe dovuta volare a Parigi per andare da lui.

“Sarà un cane che si morde la coda, adesso si allontaneranno tra di loro. Nell’ultima ospitata in tv infatti come avrete visto, ogni volta che Eliana veniva nominata Pamela si agitava. Si allontaneranno a vicenda e finirà così” ha dichiarato la Benincà parlando di un cane che si morde la coda.

“Io ho paura per quello che sono riuscite a inventarsi perchè io mi sono affidata nelle mani di persone sbagliate, mi sono sentita stupida e ingenua. Sono stata anche male. Ho paura per quello che la mente umana riesce a inventarsi, ci saranno delle indagini certo. Se tutto questo fosse vero… ha dichiarato la Benincà che chiaramente ha lasciato l’agenzia. E ha spiegato che non si tratta di una paura per qualcosa che le possa succedere, per la sua incolumità ma di qualcosa che va oltre.