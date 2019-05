Eliana Michelazzo nuova intervista su Chi: dice di aver bisogno di curarsi

Nuova intervista di Eliana Michelazzo per la rivista Chi in edicola questa settimana. La direttrice della Aicos torna a parlare del Pamela Prati Gate e svela nuovi retroscena su tutto quello che è successo negli ultimi mesi ( e anche negli ultimi anni della sua vita). In qualche modo prende anche le distanze da Pamela Prati e Pamela Perricciolo, rivelando che molti dei preparativi di questo matrimonio le due donne li fecero insieme senza dire a lei nulla; parla in particolare di una location in Umbria e di una caparra data per il ristorante. Poi racconta anche di come in questi anni ha vissuto al fianco di Pamela Perricciolo ma nega che tra di loro ci sia stata una relazione. Valerio Palmieri, che ha intervistato Eliana, chiede anche alla ragazza se in qualche modo ha mai pensato che Pamela potesse essersi innamorata di lei. Eliana racconta che Pamela per un periodo ha detto di essere fidanzata con Igor, il fratello di Simone Coppi ( ma anche in questo caso si tratta di un fake, una persona che non è mai esistita). Lei è sempre stata vicina alla Perricciolo anche nel periodo difficile, prima dell’operazione per dimagrire. Se infatti lei litigava con Pamela, il suo “fidanzato” le scriveva in chat e le diceva che aveva sbagliato, lei quindi si sentiva in colpa. Non ha mai però pensato che Pamela potesse nutrire dei sentimenti nei suoi confronti.

ELIANA MICHELAZZO NUOVE DICHIARAZIONI SULLA RIVISTA CHI

Eliana ha spiegato che non ha mai pensato che dietro al profilo dell’uomo con il quale era sposata ci fosse Pamela. Aggiunge che lei e Pamela hanno sempre avuto camere separate. Quando lei chattava con Simone Coppi, Pamela andava nell’altra stanza, le diceva che il suo telefono serviva da ponte per permettere che ci fosse una sorta di interferenza visto che Simone non poteva essere intercettato, dato il lavoro che faceva.

All’inizio di questa relazione, Simone ed Eliana litigavano molto anche perchè la ragazza era gelosa di Manuela Arcuri: la Perricciolo le aveva infatti detto che era la ex di Coppi.

Eliana oggi si sente libera da queste catene ma parla anche di problemi mentali nella sua intervista per Chi e spiega che presto incontrerà Meluzzi per un consulto con lui. Parla di una doppia personalità e commenta: “Ancora oggi, la sera ho bisogno del messaggio di Simone Coppi che mi manca.“