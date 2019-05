Pamela Prati messaggio social prima di Chi l’ha visto

Ormai lo sanno anche le pietre: Pamela Prati sarà ospite della puntata di Chi l’ha visto in onda oggi 29 maggio 2019 su Rai 3. La Prati è stata invitata a parlare di truffe on line, truffe amorose o romantiche. Un tema che il programma condotto da Federico Sciarelli affronta da tempo. La questione ha sollevato diverse polemiche perchè Pamela Prati, a oggi, potrebbe essere una vittima ma anche l’ideatrice di questa truffa di cui lei ha parlato in tv. La Prati si dice vittima e racconta di esser stata plagiata tramite un falso profilo che era quello di Mark Caltagirone, uomo che lei avrebbe dovuto conoscere il giorno del suo matrimonio. Pamela Perricciolo però, amica e persona coinvolta in questa vicenda, ha detto che la Prati sapeva benissimo che stava parlando con un fake tanto che lei stessa aveva anche le password di quell’account. E’ quindi questo il motivo che ha spinto il pubblico che segue la trasmissione di Rai 3 a chiedersi se davvero la Prati fosse una testimone adeguata per parlare di truffe, visto che invece potrebbe averla gestita anche lei.

PAMELA PRATI TORNA SUI SOCIAL E RINGRAZIA TUTTI PER L’AFFETTO DIMOSTRATO

Non possiamo sapere come Federica Sciarelli affronterà questa situazione per cui dobbiamo solo aspettare la puntata di oggi di Chi l’ha visto. Ma nel frattempo Pamela Prati è tornata attiva su Instagram. Lo fa da giorni, postando i tanti messaggi che la gente le invia per dimostrarle solidarietà ma in queste ore ha cambiato anche tipologia di post.

Ha infatti prima postato una immagine per annunciare la sua presenza nel programma di Rai 3 questa sera e poi ha anche voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni difficili.

“Grazie, grazie davvero di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico con le vostre manifestazioni di affetto mi date un abbraccio i confort e comprensione, ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno. Grazie ancora a tutti.”

Pamela continua quindi a dire di essere una vittima in questa storia e poco importa se le altre persone coinvolte nella vicenda dicono invece che lei sapeva benissimo che Marco Caltagirone era solo una invenzione.

