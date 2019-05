Selvaggia Lucarelli prova a fare luce sulla questione debiti di Pamela Prati: la missione non è semplice

Selvaggia Lucarelli torna a occuparsi di quello che ormai per tutti è il Pamela Prati Gate e lo fa ascoltando la diretta interessata, anche su questioni spinose come i debiti che la show girl avrebbe. Debiti che lei continua a negare in tv e sui giornali. Da Verissimo alle interviste sui giornali, sentiamo sempre la stessa versione: non ha il vizio del gioco, non ha debiti e vive senza problemi con la sua pensione. Peccato però che ci siano delle prove relative al pignoramento dei soldi che la Rai ha versato come gettone di presenza per la sua ospitata a Domenica IN ( si perchè per andare in tv, almeno in certe trasmissioni, si prende un cachet, e questo non lo si può negare, a meno che non si decida di andare gratis). Una cosa di cui la Lucarelli parla anche direttamente con Pamela Prati che però continua a negare dicendo tra l’altro di essere andata in tv, anche se lei non voleva farlo, e di non averlo fatto per soldi. Non dimentichiamoci che aveva firmato una esclusiva con Verissimo per l’esclusiva del suo matrimonio che le avrebbe fruttato circa 40 mila euro ( al momento Mediaset ha congelato tutto perchè potrebbe essere parte truffata in questa vicenda).

SELVAGGIA LUCARELLI PROVA A FARE LUCE SULLA QUESTIONE DEBITI NEL PAMELA PRATI GATE

La Lucarelli va più a fondo in questa storia. Aggiungiamo anche che qualche mese fa l’ex fidanzato di Pamela Prati rilasciò pesanti dichiarazioni in merito a questo tema finanziario con delle accuse per la donna; e anche il suo ex manager nelle ultime settimane ha fatto sapere che a seguire la Prati ci ha solo rimesso di tasca.

Ma torniamo alle “indagini” di Selvaggia Lucarelli.

Partiamo dalle sue dichiarazioni a Verissimo. “Non ho debiti, sono calunnie”. Pamela Prati è inseguita dal fisco da anni, tanto che il suo cachet di circa 3000 euro per l’intervista rilasciata a Mara Venier a “Domenica In” nella quale raccontò di aver già sposato Mark Caltagirone è stato pignorato dal fisco. Le è stato comunicato con una mail dalla contabilità Rai in data 2 maggio. In passato alcuni pagamenti a lei destinati erano transitati attraverso una società denominata “Birimbella” intestata a Paola Pireddu (il nome all’anagrafe di Pamela Prati), la cui sede legale è proprio l’abitazione della Prati in zona Parioli, ma la Rai, in questo caso, ha preteso di intestare il contratto alla persona fisica.

E ancora:

Poi mi chiede di dimostrarle che lei abbia debiti e quando le rispondo che c’è stato un pignoramento del suo cachet replica: “Chi è che non ha debiti oggi? E’ una cosa mia personale, non la volevo dire alla Toffanin”. Alla Toffanin, intanto, ha raccontato un sacco di bugie, tanto che, come raccontato dalla sua ex amica e socia Pamela Perricciolo ieri al Fatto, i 40 000 euro pattuiti per le sue ospitate a Verissimo le sono stati congelati perché “Mediaset sta valutando di costituirsi parte offesa per truffa”. Del resto la Prati mi dice che a lei i soldi non interessano e che mentre Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo hanno un passato di infiniti problemi che le precedono, lei è senza macchia.

La Lucarelli ha poi incontrato sulla sua strada altre persone che hanno avuto dei problemi con la Prati e nel suo pezzo sul Fatto racconta:

Una persona che conosco personalmente mi racconta che anni fa le ha affittato un immobile. Dopo un po’ la Prati ha smesso di pagarle l’affitto e, invitata a lasciarlo, ha accampato scuse per lungo tempo finché non è stata intentata una causa. Il conto corrente della Prati fu pignorato e ci fu un accordo economico raggiunto dai rispettivi avvocati per chiudere la vicenda. Il tutto è testimoniato da documenti e conversazioni via whatsapp tra le due parti. E di aneddoti simili ce ne sono parecchi.

Ecco quindi che sembra essere sempre più chiaro, questo lo aggiungiamo noi, “il movente” che ha portato una donna di 60 anni a lasciarsi prendere la mano cavalcando questa storia. Alla favola della donna plagiata che questa sera sarà a Chi l’ha visto per raccontare della truffa che ha subito, noi purtroppo non ci crediamo. E non ci crediamo ancora di più quando la Prati, dopo averlo detto a Verissimo, lo ribadisce ancora alla Lucarelli, vuole che l’Italia si dimentichi di questa storie e smetta di parlare di lei, ma poi va di nuovo in tv invece che prendersi del tempo per riflettere, meditare e magari disintossicarsi dai social ( che invece continua a usare in modo compulsivo).