La Marchesa d’Aragona è nonna: il lungo post per il nipotino

La Marchesa d’Aragona è una delle donne dello spettacolo più discusse degli ultimi anni all’interno del mondo televisivo italiano. Nota al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, oggi, la Marchesa d’Aragona è diventata finalmente nonna. Una delle emozioni più grandi della vita. Un giorno davvero speciale e importante per la Marchesa che ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci l’arrivo del suo nipotino. Il bambino è infatti un maschietto e si chiama Gianludovico. Vediamo adesso che cosa ha scritto la Marchesa d’Aragona sul suo profilo Instagram per dare il benvenuto al suo bellissimo nipotino.

La Marchesa d’Aragona diventa nonna e pubblica un lungo post sui social network: ecco che cosa ha scritto

“Stanotte alle 3.23 è nato Gianludovico, un bimbo di rara bellezza. Una gioia che non si può descrivere” ha così scritto, piena di emozione, la Marchesa d’Aragona sul suo profilo Instagram. “Ludovica sei stata Fantastica… Durante il travaglio neanche un gemito… Gianalberto ti è stato accanto con immenso amore, è stata un’emozione inimmaginabile” ha poi continuato la donna sul social network annunciando a tutti la bella notizia. “Non dimenticherò mai questa notte.. è stato come tornare indietro nel tempo al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica che mi ha dato solo GIOIA NELLA VITA. Grazie” ha concluso infine la Marchesa d’Aragona postando le foto subito dopo il parto che mostrano tutta l’emozione della bella famiglia per l’arrivo di Gianalberto.

La Marchesa d’Aragona è finalmente nonna ed emoziona tutto il popolo del web

Il lungo post pubblicato dalla Marchesa d’Aragona ha, inevitabilmente, commosso tutti i suoi fan ma non solo. “Gianludovico ormai sarai tu la mia priorità assoluta” ha scritto la Marchesa d’Aragona attirando, in pochissime ore dal parto, tantissimi mi piace e moltissimi commenti di affetto e di auguri per lei, per sua figlia e per il piccolo Gianludovico.

Non ci resta a questo punto che fare i nostri migliori auguri ai neo genitori alla Marchesa d’Aragona e dare il benvenuto al mondo al piccolo e bellissimo Gianludovico!