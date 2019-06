Famoso giovane attore ucciso con i suoi genitori dal padre della fidanzata: choc in Brasile

Rafael Henrique Miguel, questo il nome del giovanissimo attore di soli ventidue anni assassinato a San Paolo insieme ai suoi genitori. Il ragazzo e i suoi genitori si erano recati domenica pomeriggio presso l’abitazione della famiglia della fidanzata di Rafael. I due stavano insieme da circa un anno e i genitori di Miguel sarebbero andati a casa sua per cercare di discutere con la famiglia dei problemi di coppia dei due giovani ragazzi. Ad un certo punto però è arrivato il padre di Isabela, la fidanzata di Rafael, e ha ucciso sul colpo l’attore e i suoi genitori.

Sono queste le prime informazioni che arrivano da Brasile. Sui social migliaia di messaggi di gente comune e non solo: nessuno riesce a credere che sia potuto succedere tutto questo.

Giovane attore ucciso dal padre della fidanzata: le parole della ragazza dopo la tragedia

Isabela, la fidanzata di Rafael, ha voluto pubblicare sui social alcune parole dopo la tragedia in cui il padre ha ucciso il suo fidanzato e i genitori. Vediamo che cosa ha scritto la ragazza. “Volevamo solo essere liberi di amare, senza misura. Volevamo esplorare il mondo ed esplorare la vita. Crescere, fianco a fianco, come una sola cosa. Vi prego di rispettare questo momento. Prima di essere una figura pubblica, era un essere umano. L’essere umano più meraviglioso che esistesse. Attaccare me e gli altri parenti e amici non riporterà in vita nessuno” ha scritto Isabela.

Rafael e Isabela volevano sposarsi: il racconto della fidanzata del giovane attore

La ragazza scrive poi: “Ieri ci siamo incontrati di nuovo, dopo mesi sognando questo momento, contando i secondi, i giorni. Il miglior giorno della nostra vita, di gran lunga“. Isabella e Rafael sognavano un futuro insieme e volevano sposarsi. Una volta lo avevano fatto anche per gioco, così come racconta lei: “Eravamo solo tu ed io, in mezzo a tutte quelle persone. Ricordi, vita mia, che ci siamo sposati per scherzo? Ci siamo scambiati le fedi e abbiamo detto: ‘Ci stiamo per sposare!'”.

La tragedia e le parole della fidanzata di Rafael Henrique Miguel hanno davvero commosso tutti, dai colleghi del mondo dello spettacolo al pubblico brasiliano e non.

