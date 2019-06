Katia Follesa in ospedale per un problema al cuore scoperto 13 anni fa (Foto)

Katia Follesa ricoverata in ospedale per un problema al cuore non perde di certo il sorriso, il suo problema di salute lo conosce bene, da 13 anni (foto). La conduttrice televisiva e attrice comica dovrà seguire a vita una cura ma ogni tanto ha bisogno di qualche coccola importante fatta da mani esperte ed è per questo che su Instagram ringrazia il gruppo ospedaliero di San Donato. Con uno scatto sul suo profilo Instagram questa mattina Katia Follesa ha informato tutti che si trova in ospedale. Elettrodi sul petto e volto provato ma di certo non perde il sorriso, anzi trova il modo di scherzare e sdrammatizzare. Il pericolo vero l’ha superato anni fa quando per fortuna ha voluto approfondire il perché di un forte calo della vista e di altri problemi. L’esito fu una cadiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita. Era un pomeriggio del 2006 e all’improvviso le si appannò la vista e non sentiva più il cuore. In quel momento ha pensato di morire.

KATIA FOLLESA MOSTRA LA FOTO DAL LETTO D’OSPEDALE, IL SUO CUORE AVEVA BISOGNO DI COCCOLE

Non ha perso tempo, è andata in ospedale e così ha scoperto la patologia di cui soffre, ma non è stato semplice perché in un primo momento la dottoressa che l’ha visitata era anche un po’ “scocciata”.

KATIA FOLLESA COME HA SCOPERTO DI AVERE UN PROBLEMA AL CUORE

“La vera preoccupazione è il mio naso e che sono a digiuno da due giorniiiiiiii…… Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita!” ha scritto oggi sul suo profilo social. “Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole! Grazie alla Dottoressa del mio cuore la Cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Lorenzo Menicanti il Cardiochirurgo piu affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1!!! Il tempo di mangiare qualcosa e mi rialzo! Onorata di rappresentare il Gruppo Ospedaliero di San Donato”. Forza Katia!

