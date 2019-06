Morgan chiede scusa ad Asia Argento con Enrico Lucci ma lei non ci sta

Nella puntata di Realiti andata in onda il 26 giugno 2019, come sempre Asia Argento è stata protagonista, essendo lei una dei giudici del programma. Ma in questa occasione ha avuto un ruolo diverso. Enrico Lucci infatti ha deciso di incontrare Morgan, dopo le ultime vicissitudini del cantante per chiedergli di provare a far pace con Asia. Morgan e la sua ex, nell’ultimo periodo se ne sono dette di ogni ed Enrico Lucci vorrebbe provare a mettere pace. Una missione riuscita solo a metà visto che Morgan ha provato a chiedere scusa ad Asia ma l’attrice non è sembrata molto convinta delle parole del suo ex.

LE SCUSE DI MORGAN AD ASIA ARGENTO DA REALITI SU RAI 2

“Mi difendo da delle cose che in realtà sono delle sfuriate che lei ha fatto, ma minimizziamo e sdrammatizziamo. Diciamolo ufficialmente: basta. Giuro che non ci diciamo cose eccessivamente improponibili in tv, mi terrò dentro la reazione per un’incazzatura se tu dici cazzate su di me” queste le parole di Morgan a Enrico Lucci. Il coach di The Voice continua: “Quando si parla di una situazione in cui ci sono dei figli, bisogna capire perché si è arrivati a fare figli: perché c’è stato un sentimento. Quando io vedo che ci si attacca tramite giornali e tv, non mi piace. Perché? Perché siamo istintivi e siamo emotivi. Penso di aver sbagliato mille volte come gli esseri umani. Io chiedo sicuramente scusa“. Morgan poi lancia un messaggio ad Asia: “La tv, il mondo pazzo in cui siamo costretti, la conosci bene e a volte ci porta a dare dimostrazioni del nostro peggio: io ti voglio bene“. E poi le dedica anche una canzone dicendo che lei capirà il messaggio che Morgan le vuole mandare.

Nel corso del servizio il pubblico a casa ha visto tutte le facce che Asia ha fatto vedendo questa intervista ma alla fine l’attrice sembrava avere gli occhi lucidi ( non sappiamo se per la rabbia o per altri sentimenti). Ha commentato con queste parole: “Quando lo sento parlare sono ancora come la cretina che c’era cascata 20 anni fa. Se si deve sfogare, perché non fa una telefonata? Su una cosa ha ragione, io sono la madre di mia figlia ma lui è anche il padre: questi teatrini la danneggiano, si occupasse più di lei e facesse meno teatrini. Tornasse a fare la musica: come artista lui mi interessava molto, se è ancora capace deve tornare a fare la musica.”

Morgan ha ribadito che il suo numero di cellulare è sempre lo stesso e che se Asia vorrà potrà chiamarlo. La sensazione è che sia stata una pace fatta solo in tv ma poco concreta lontano dalle telecamere.