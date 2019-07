Francesco Facchinetti ha un “nemico da abbattere”: si tratta di Irama? Le rivelazioni di Spy

Da questa mattina si parla molto di alcune dichiarazioni che Francesco Facchinetti ha fatto sui social, parlando di una persona a lui molto cara, che lo avrebbe tradito.”Un nemico da abbattere” ha dichiarato Facchinetti senza peli sulla lingua sui social. Pochi minuti fa è arrivata la prima clamorosa indiscrezione relativa all’identità di questa persona che avrebbe tradito Francesco Facchinetti. Secondo quanto riporta la rivista Spy, la guerra sarebbe con Irama. Ma che cosa è successo tra i due?

Iniziamo con le parole di Francesco Facchinetti sui social:

“Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu*o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”