Fiorella Mannoia commenta sui social l’arresto della sua stalker

Questa mattina è arrivata la notizia dell’arresto della stalker di Fiorella Mannoia. Purtroppo sempre più spesso i personaggi famosi finiscono nel mirino di stalker che vogliono fare parte in qualche modo, della loro vita. E anche alla Mannoia è successa questa cosa. La cantante ha poi spiegato sui social, dopo la notizia, quello che ha cercato di fare in questo ultimo periodo, sperando di non arrivare a una cosa così estrema ma alla fine è stato necessario, a quanto pare, l’arresto.

La stalker infatti non si limitava solo a chiedere dei biglietti per i concerti, a mandare messaggi, a citofonare la notte a casa. Voleva proprio far parte della vita della Mannoia tanto da arrivare anche ad aspettarla sotto casa in diverse circostanze. Pare che l’arresto sia arrivato la notte di martedì quando questa fans ossessionata dalla Mannoia ha tentato di entrare in casa sua arrivando persino a sfondare la porta con una panca. Già l’anno scorso era scattato, dopo la denuncia della Mannoia, un divieto di avvicinamento che però a quanto pare, non è servito a molto. Per fortuna la cantante sta bene e questa vicenda non ha avuto conseguenze più gravi.

FIORELLA MANNOIA COMMENTA L’ARRESTO DELLA SUA STALKER

Ecco le parole di Fiorella Mannoia sui social:

È successo quello che non avrei mai voluto succedesse, ma la ragazza non mi ha dato scelta. Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c’entrano i concerti, né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva mai chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita. Sono cose dolorose, che non avrei mai voluto rendere pubbliche, perché derivano da un disturbo. Mi dispiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia.

La stalker non si era limitata a ossessionare la cantante. Aveva disturbato anche i suoi vicini di casa, i parenti della Mannoia che nel suo messaggio infatti, parla anche di tutte le persone coinvolte in questa vicenda.

