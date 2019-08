Pamela Prati annuncio choc su Oggi: “Adesso esiste solo Paola Pireddu”

In una intervista esclusiva rilasciata a Oggi, nel numero in edicola da domani, Pamela Prati ha un annuncio molto forte da fare. La show girl, protagonista del Pamela Prati Gate, pare abbia deciso di mettere un punto con tutta questa faccenda e ricominciare da zero. In particolare ricominciare da Paola Pireddu, questo il nome della bella sarda all’anagrafe. Dalle prime anticipazioni dell’intervista a Pamela Prati su Oggi, emergono alcune indiscrezioni: “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera .”

PAMELA PRATI RINASCE E RIPARTE DA PAOLA PIREDDU

Sicuramente gli ultimi mesi non sono stati semplici per la Prati che ha dovuto lottare contro tutto quello che è successo durante e dopo lo scandalo legato alla sua storia con Mark Caltagirone. Una vicenda che divide ancora: non sono molte le persone a credere alla versione dei fatti raccontata dalla Prati ma lei va dritta per la sua strada.

Nella sua intervista però la Prati sottolinea che in questi mesi, nella vita reale, ci sono state molte persone che l’hanno abbracciata e capita, dicendole di essere dalla sua parte.

La show girl parla di una battuta d’arresto, di un inciampo dal quale però riparte. Adesso ha una missione: girare l’Italia per trovare la location giusta per girare un film che racconti la sua storia. Pare che sia Netflix che Sky siano interessati a questa produzione. E quando i giornalisti di Oggi le chiedono chi sarà l’attrice che interpreterà il suo ruolo, la Prati non ha dubbi: sarà lei stessa a farlo.

Non ci resta quindi che attendere l’uscita del film!