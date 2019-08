Il dolore di Giulio Golia: “Io e Nadia come fratello e sorella”

E’ un dolore che non si può di certo spiegare se non lo si vive sulla propria pelle. E’ il dolore che si prova quando viene a mancare una persona cara. Per Giulio Golia Nadia Toffa era più che una collega di lavoro, era più che una amica. Legati da un sentimento di stima e profonda amicizia, i due inviati e conduttori de Le Iene, si sono sempre messi dalla parte dei più deboli con servizi dedicati a chi veniva spesso emarginato, ritenuto un problema di poco conto. Ed è grande il dolore di una persona che per mesi probabilmente ha saputo che la sua amica non ce l’avrebbe fatta. Un dolore che non si riesce a trattenere. Giulio già prima di raggiungere la camera ardente per dire addio a Nadia Toffa aveva speso per lei dolcissime parole e poi, ha voluto ricordare, non riuscendo a trattenere le lacrime, quale sentimento legasse lui e la sua collega, un qualcosa che va ben oltre il lavoro.

IL RICORDO DI GIULIO GOLIA PER NADIA TOFFA: COME UNA SORELLA

Non ha potuto trattenere la sua commozione all’uscita dalla camera ardente Giulio Golia e a chi ha chiesto un ricordo di Nadia ha risposto con queste parole:

“Per me era una sorella, come aver perso una sorella. Io e lei abbiamo condiviso tante cose insieme. Entrambi abbiamo scelto di essere dalla parte dei più deboli”.

Insieme a Giulio Golia anche David Parenti, il papà se così possiamo dire, della grande famiglia de Le Iene. Un grande insegnamento è arrivato da tutto il gruppo di lavoro: sapevano ma non hanno mai detto nulla neppure di fronte alle incessanti richieste di chi si chiedeva cosa stesse succedendo a Nadia. Un esempio che altri giornalisti dovrebbero seguire per capire cosa sia il rispetto per una persona che sta combattendo la sua battaglia.