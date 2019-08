L’addio di Renato Zero a Nadia Toffa: “Vivici ancora intorno e dentro”

Una giornata lunga, piena di dolore e di rabbia per la morte di Nadia Toffa. Migliaia di messaggi sui social, decine e decine le persone che hanno scelto di dedicare un pensiero alla conduttrice. E tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno omaggiato Nadia, c’è anche Renato Zero che ha dedicato un pensiero molto profondo alla dolce iena, andata via a soli 40 anni.

Il 16 agosto saranno celebrati i funerali di Nadia, nella sua Brescia ma intanto, il dolore di chi l’ha conosciuta nella vita di sempre, ma anche solo attraverso il mezzo televisivo, è forte. E da Renato Zero non poteva che arrivare una dolce poesia per Nadia, le sue parole vanno dritte al cuore.

LE PAROLE DI RENATO ZERO CHE RICORDA NADIA TOFFA

Ecco il messaggio arrivato da Renato Zero:

Nadia cara,

averti avuta qui, anche se per breve tempo, ha significato molto per tanta tanta gente. Un sorriso può essere contagioso. Aiuta chi non trova spesso, lo spunto per godere il vantaggio di una pausa di serenità, in questo povero malconcio pianeta. Qui, dove ormai si condivide appena l’effimero. Brevi sprazzi di luce, in una penombra accecante e pericolosa.

Grazie a Dio sei nata. Ti sei fatta conoscere ed amare.

Per fortuna guerriera e testarda. Bella al punto di avere irritato persino la morte, che ora ti piange anche lei.

E sicuramente adesso ti starà chiedendo perdono, per non averti risparmiata…

Raccogli anche il mio abbraccio, fatto di rispettoso silenzio e di chiassosa gratitudine. Vivici ancora intorno e dentro dolcissima sorella!

Renato

IL DOLCE MESSAGGIO DI MARIA DE FILIPPI PER NADIA TOFFA

Sono davvero tantissimi i messaggi che Nadia ha ricevuto nel giorno della sua morte e noi vogliamo immaginare che li stia leggendo tutti, con il sorriso che l’ha sempre accompagnata, consapevole di aver dato tanta gioia a moltissime persone e di aver lasciato un segno in questo mondo.