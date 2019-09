Sanremo 2020 la serata del giovedì con le 20 cover: le novità spiegate da Amadeus

Nella puntata di Domenica IN del 15 settembre 2019, Amadeus è stato ospite di Mara Venier per parlare, tra le altre cose, anche del suo Festival. Il conduttore si è detto molto felice ed emozionato per questa avventura ma non in ansia. E’ sereno perchè sta facendo una cosa che ama e spera di portare sul piccolo schermo un spettacolo degno della 70esima edizione del festival. Ma come sarà questo Sanremo 2020? Dallo studio di Domenica IN Amadeus ha rivelato qualche novità, ad esempio ha annunciato che ci saranno degli ospiti internazionali. Gli piacerebbe avere tra gli altri magari Madonna o Maria Grazia Cucinotta. “Deve essere un evento nell’evento” ha detto Amadeus ribadendo l’importanza di questa edizione numero 70. Ha però anche dato qualche dettaglio sulla terza serata che non sarà dedicata ai duetti come in passato ma alle cover ( cosa che si era già vista comunque anche con Carlo Conti).

SANREMO 2019 LA TERZA SERATA DEDICATA ALLE COVER: LE ANTICIPAZIONI DI AMADEUS

Il conduttore ha quindi spiegato che in questa sua edizione la canzone del festival avrà grande importanza. E visto che si celebrano i 70 anni del Festival un modo per festeggiare era quello di pensare a una serata totalmente dedicata alle canzoni più belle del festival. I 20 artisti in gara quindi potranno scegliere una delle canzoni del Festival di Sanremo, non necessariamente una che ha vinto, e cantarla. Potranno decidere di esibirsi da soli o magari di chiamare l’artista che ha portato il brano al festival ( “sempre che non sia morto” ironizza Mara Venier).

La serata non si chiuderà con una gara a se ma sarà molto importante perchè la classifica influenzerà la classifica generale per cui l’artista dovrà fare molta attenzione alla scelta del brano.

Amadesu ha poi fatto capire qualcosa in più sul ruolo di Fiorello al Festival. Tra loro c’è una amicizia speciale per cui non ci sarà niente di scritto. Fiorello potrà arrivare all’Ariston e fare quello che più desidera. Sarà davvero così?