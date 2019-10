Morto Manuel Frattini, un lutto che sconvolge il mondo dello spettacolo

Manuel Frattini è morto stroncato da un arresto cardiaco, sono queste le prime notizie che arrivano sulla morte del coreografo e divo dei musical e purtroppo non è una nuova storia in scena ma la realtà. Frattini è morto a Milano, a 54 anni, ha avuto un malore mentre era impegnato in ciò che amava fare. Una serata di beneficenza, un doppio valore, un evento a cui stava partecipando insieme ad altri perfomer, ancora una volta portando sul palco la sua passione più grande. Tempestivi i soccorsi sia dei presenti che del personale medico giunto immediatamente sul posto ma non è servito a niente. Il mondo dello spettacolo sconvolto piange un grande artista, il pubblico lo ricorda negli ultimi lavori ma resta anche l’indimenticabile ballerino di Fantastico accanto ad Heather Parisi; è così che tutto ha avuto inizio in tv ed è un video di quei tempi la sua ultima condivisione su Facebook.

MANUEL FRATTINI MORTO MENTRE FACEVA CIO’ CHE PIU’ AMAVA

Il 5 ottobre il suo ultimo post sui social, un video di Fantastico 2, era il 1981, ballava con Heather per le coreografie di Franco Miseria: “No vabbè… correva l’anno 1981… chi cerca trova” e lui era lì…. 2019 e un arresto cardiaco irreversibile ha messo la parola fine a un percorso grandioso. Il suo successo a teatro era iniziato nel 1991 quando chiamato dalla Compahnia della Rancia ha interpretato Mike Costa nel musical A Chorus Line. Come dimenticarlo in Cantando sotto la pioggia, Sette spose per sette fratelli per poi diventare protagonista assoluto in Musical, Maestro ideato da lui stesso con la collaborazione di Angelini e Giovanna Maria Lori.





Poi le favole portate in scena da Manuel, quelle che ci faranno sognare per sempre vivendo la realtà di personaggi come Pinocchio, Aladin e Robin Hood. Addio Manuel, oggi non possiamo che piangere riguardando la tua vita dedicata allo spettacolo, alla danza, alle emozioni che regalerai ancora.





