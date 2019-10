Anna Moroni elegantissima sul red carpet al Festival del Cinema a Roma (Foto)

Anna Moroni è appena tornata in onda su Rete 4 con le sue Ricette all’italiana, con il programma condotto con Davide Mengacci, apprezzatissima dal pubblico ma anche da chi l’ha voluta al Festival del Cinema di Roma (foto). Tailleur pantaloni nero con rifiniture che ricordano lo smoking ben più maschile ma perfetto per aggiungere femminilità a una donna che desidera essere elegantissima. Sottogiacca bianco con rifiniture nere, un filo di perle, orecchini pendenti e passo sicuro nonostante i tacchi altissimi. Anna Moroni sorride fiera davanti ai fotografi, è il suo red carpet, un’altra soddisfazione che arriva con tanta naturalezza. Poi le foto con Gianluca Mech e Annalisa Mandolini, ci sono anche loro in questa nuova edizione di Ricette all’italiana e ovviamente c’è anche Davide Mengacci, sempre lui il padrone di casa del programma di Rete 4.

ANNA MORONI AL FESTIVAL DEL CINEMA

Sul suo profilo social Anna mostra un po’ della sua vita, dai piatti preparati per la famiglia nella cucina di casa ai tanti impegni, quasi sempre su un palco in cucina per lavoro. Ringrazia il produttore del programma che l’ha voluta dopo La prova del cuoco, ringrazia Annalisa e Gianluca, alla serata nella Capitale sembra sia assente invece Mengacci.

ANNA MORONI FESTEGGIA IL COMPLEANNO IN GRAN STILE

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI





Una settimana fa la Moroni era in Toscana, felice con Antonella Clerici e gli altri amici de La prova del cuoco, tutti insieme per il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. Di quelle nozze ha condiviso con tutti uno scatto con la sua Antonellina e poi un’altra foto con suo marito Tonino, Daniele Persegani e gli altri protagonisti del suo vecchio e adorato programma. L’appuntamento con Annina è domani su Rete 4 prima e dopo il Tg 4 ma anche sui social.